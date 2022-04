Era la corteggiatrice più amata di Uomini e Donne: ecco com’è oggi

E’ stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne lasciando il programma con il suo grande amore: ecco com’è oggi.

Difficile ricordare i nomi di tutte le corteggiatrici che, sin dalla prima puntata, hanno cercato l’amore a Uomini e Donne. Qualcuna l’ha trovato, altre sono tornate a casa con una delusione sentimentale ed altre ancora hanno trovato sia l’amore che il successo. Nel corso degli anni, infatti, diverse ex protagoniste del dating show di canale 5, sono diventate delle vere e proprio celebrità dei social.

Tra tutte, in particolare, negli ultimi anni c’è una ragazza che è riuscita a diventare una delle influencer più amate sperimentando anche la conduzione di programmi televisivi. Amatissima e seguitissima da milioni di followers, ha anche detto addio all’amore incontrato nello studio di Uomini e Donne trovandone, successivamente, un altro.

Da Uomini e Donne a regina delle influencer: la nuova vita dell’ex corteggiatrice

Tra le ex corteggiatrici del passato di Uomini e Donne, una delle più amate è sicuramente Giulia De Lellis che, con la sua storia con Andrea Diamante, ha fatto sognare tutti i fan del dating show di Maria De Filippi. Un amore che è durato anni e che è stato raccontato anche all’interno del libro della De Dellis dal titolo “Le corna stanno meglio su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

Grazie alla popolarità che le ha regalato la partecipazione al programma di canale 5, Giulia De Lellis ha cominciato a lavorare sui social diventando, in pochissimo tempo, una delle influencer italiane più amate. Oggi, infatti, conta 5,1 milioni di followers su Instagram e detta stili e tendenza sia sul fronte del make up che della moda.

Professionalmente non sta ferma un attimo e, ieri, con una foto pubblicata sul proprio profilo, ha annunciato la partenza per un nuovo progetto che, per il momento resta top secret ma che presto sarà svelato ai suoi fan.

“Last hours in Milan and off for a new project”, ha scritto scatenando la curiosità dei suoi followers.



Dal punto di vista sentimentale, invece, ha ritrovato con Carlo Beretta con cui ha trovato la propria stabilità come mostra spesso sui social pubblicando anche foto di coppia. Con Carlo ha brindato al nuovo anno e, su Instagram, pubblicando una foto con il fidanzato, ha scritto: “Abbiamo iniziato l’anno guardandoci negli occhi, guidandoci per mano, abbracciandoci forte tutte le notti. Con tanti progetti, mille promesse e un cassetto di sogni per due. Ne stiamo per iniziare un altro ancora nello stesso identico modo e forse un po’ di più”.