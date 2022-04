Capelli con tinta: cosa succede se decidi di farla quando sono bagnati?

Capelli con tinta: scopriamo insieme quali sono le conseguenze di un’applicazione con capelli bagnati. E sì, ci sono anche dei benefici.

I capelli bagnati o asciutti sono un dettaglio facile da trascurare quando pensiamo di applicare la tinta sui nostri capelli. In verità, l’applicazione sui capelli bagnati ha i suoi vantaggi.

In ogni caso, ti possiamo confermare che si possono tingere i capelli mentre sono bagnati. Ci sono molti casi in cui l’applicazione dei capelli bagnati è completamente normalizzata, ma spesso trascurata. Diversi trattamenti, spesso fatti da un professionista, avvengono con i capelli bagnati. In poche parole, il nostro colore viene applicato sui capelli bagnati più di quanto non ce ne rendiamo conto. Allora, in sostanza, qual è la differenza?

Capelli con tinta: bagnati o asciutti?

La differenza è la permanenza. L’unico dettaglio che detta se dobbiamo applicare la tinta sui capelli bagnati o asciutti è il tipo di formule di colore che stiamo usando.

Vediamo insieme quali possono essere i vantaggi e li svantaggi di una possibile applicazione con i capelli bagnati.

I vantaggi nell’applicazione della tinta con capelli bagnati

Mentre il colore dei capelli può essere applicato sui capelli bagnati o asciutti, l’applicazione sui capelli bagnati ha un paio di vantaggi. Infatti, l’umidità dell’acqua aggiunta aiuta il colore a distribuirsi uniformemente. Mentre, quando si applica sui capelli asciutti, dovrai prestare molta più attenzione per assicurarti di aver saturato completamente ogni ciocca con la tinta.

Non solo, questa tecnica contiene il disordine: applicare il colore dei capelli con una bottiglietta e schiacciare tutti i nostri capelli insieme fino a quando si schiuma sotto la doccia è molto più facile rispetto alla precisione richiesta da un’applicazione con pennello e ciotola.

Gli svantaggi

Mentre l’umidità aggiunta potrebbe aiutare a distribuire il colore, rimane comunque un’applicazione meno precisa. Inoltre, l’acqua potrebbe potenzialmente diluire il colore: se i tuoi capelli sono estremamente secchi e danneggiati, allora sono già aridi e in cerca di umidità! In questo caso, i tuoi capelli potrebbero aver già assorbito così tanta acqua che la tinta non riuscirà a penetrare a sufficienza.

Tipi di colori per capelli che funzionano meglio sui capelli bagnati

Potrebbe essere un altro svantaggio, ma tingere i capelli bagnati non funziona per tutti le colorazioni. Per esempio, quando vuoi schiarire i capelli, avrai bisogno di ciocche asciutte per ottenere un’applicazione precisa. Se stai usando un colore permanente per scurire le tue ciocche, ti consigliamo di usare i capelli asciutti per una maggiore efficacia.