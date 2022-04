Trucco occhi double line, per uno sguardo pieno di fascino a tutte le età

Il trucco occhi double line è un make up che gioca con i chiaroscuri per creare un look retrò, moderno e affascinante.

Una linea di eyeliner o di matita nera lungo la linea delle ciglia conferisce allo sguardo una profondità e un fascino adatti a donne di ogni età. A volte però si può avere l’impressione che il risultato sia un po’ datato e un po’ “già visto”!

Che si abbiano 30, 40 o 50 anni, la colpa di indossare per tanto tempo sempre lo stesso make up è imperdonabile. Inoltre, provare nuovi look è divertente e ci dà la possibilità di vedere noi stesse in modo diverso, quindi perché non provare qualcosa di diverso?

Il make up double line è la soluzione perfetta per chi vuole modernizzare il trucco occhi senza arrivare a un risultato molto eccentrico.

Si tratta infatti di una variazione del winged eyeliner, cioè della classica ala che si aggiunge alla fine di una precisa riga nera.

La riga in questione può essere realizzata con l’eyeliner o con una matita, a seconda del risultato che si desidera ottenere.

Se si desidera ottenere un trucco grafico, geometrico e definito l’ideale è puntare sull’eyeliner. Il risultato sarà perfetto per le donne giovani che cercano un look al passo con i tempi e che attiri l’attenzione.

Nel caso in cui si voglia optare per un risultato più morbido, sfumato ed elegante, il consiglio è di optare invece per una matita nera morbida combinata con un ombretto nero in polvere che permetterà di fissare e allo stesso tempo di sfumare la linea. Molto bello sulle ragazze giovani, questa opzione è perfetta per le donne tra i 40 e i 50 anni.

Prodotti e tecniche ideali per realizzare il trucco occhi double line

Per realizzare la versione sfumata del double line occorreranno un ombretto marrone scuro, uno leggermente più chiaro, una matita occhi nera e una matita occhi nude.

Si parte applicando l’ombretto marrone scuro nella parte esterna dell’occhio per poi eseguire una perfetta sfumatura con l’ombretto più chiaro, da applicare nella parte centrale della palpebra mobile.

In questa fase sarà importante creare una sfumatura molto lunga dall’angolo esterno dell’occhio verso la tempia, in maniera da far apparire l’occhio più lungo e sagomato.

Successivamente bisognerà tracciare una linea di matita nera estremamente sottile lungo la palpebra superiore e creare una piccola ala partendo dall’angolo esterno.

Per ottenere un effetto molto sfumato consigliamo di creare un’ala davvero breve ma ben appuntita. Per allungarla e sfumarla allo stesso tempo bisognerà utilizzare un pennellino piatto da ombretto per “tirare” il colore verso la tempia.

Mentre si compie quest’operazione si dovrà utilizzare una piccolissima quantità di ombretto nero in polvere che aiuterà a creare una sfumatura omogenea.

Con lo stesso pennellino si dovrà creare una sottile ombra lungo la palpebra inferiore e, anche in questo caso, terminare con una piccola ala parallela a quella superiore, preferibilmente tracciata a matita e poi sfumata con l’ombretto.

Per essere certe di realizzare due linee perfettamente parallele ci sono vari piccoli trucchi, ma uno dei più semplici consiste nel posizionare correttamente dello scotch carta e utilizzare i suoi margini come guida (se ti sembra strano, niente paura, qui di spieghiamo questo e molti altri piccoli trucchi di make up con lo scotch).

Terminata la sfumatura delle due ali è il momento di realizzare il tocco finale, cioè quello che fa risaltare l’intero make up.

Utilizzando una matita occhi nude bisognerà truccare la rima interna della palpebra inferiore e tracciare una linea chiara tra le due ali scure appena create.

In questo modo il gioco di contrasti farà risaltare meravigliosamente lo sguardo e il make up. Un consiglio: non utilizzare mai la matita bianca.

Anche se questa potrebbe sembrare la scelta più logica ed efficace, infatti, il bianco troppo acceso dei cosmetici fa apparire spento e smorto il bianco degli occhi. In questo modo lo sguardo apparirà spento e poco interessante.

Molto meglio optare per una matita color pelle del colore giusto per il nostro incarnato. Se abbiamo un sottotono caldo o dorato meglio optare per una matita color pesca. Se al contrario abbiamo un sottotono neutro o freddo meglio scegliere una matita priva di tonalità aranciate.