Questo test ci svela che cosa fa il tuo partner che ti fa impazzire di rabbia

Ehi, il bello di questo test sulla rabbia in coppia è che puoi farlo fare anche al tuo partner! Ehm, o forse è meglio di no? Scopriamo subito che cosa fa il tuo partner che ti fa veramente uscire fuori dai gangheri!

Diciamoci la verità: ci sono dei momenti in cui il tuo partner è in grado di farti vedere veramente le stelle.

Ehm, no, non intendiamo sotto le coperte: parliamo di quando ti fa arrabbiare talmente tanto che la tua testa esplode!

Oggi abbiamo deciso di scoprire qual è l’argomento o quell’atteggiamento che ti fa veramente impazzire e che il tuo partner non manca mai di riproporre.

Devi solo guardare questo quadro e dirci che cosa hai visto per primo! Ovviamente puoi far fare questo test di coppia anche al tuo partner… se hai il coraggio!

Test sulla rabbia in coppia: quello che hai visto nel quadro svela cosa ti fa arrabbiare di più

Non c’è nessuno come il tuo partner, vero?

Dolce, gentile, bellissimo (non c’è neanche da dirlo) e poi anche forte, irruento, intrigante. Certo, poi ci sono anche quelle volte in cui ti fa letteralmente impazzire, non è vero?

Diciamocelo: nessuno può farti arrabbiare come riesce a fare il tuo partner.

Anche se è la persona che ti conosce meglio, infatti, e sa che cosa ti farà scoppiare il tuo lui non ci pensa due volte a farti uscire dai gangheri!

Va bene, va bene: non lo fa sicuramente con cognizione di causa, vero?

(Se hai dei dubbi, però, qui abbiamo discusso a lungo su perché per il tuo partner è così facile farti arrabbiare).

Oggi abbiamo deciso di scoprire cos’è, alla radice, che ti fa così impazzire e, per farlo, ti proponiamo un quadro di un pittore surrealista J. Ignacio Nabazal.

Dovrai solo dirci che cosa hai visto prima nel disegno. Sembra facile, vero? Eppure ci sono tantissimi elementi e non tutti vediamo la stessa cosa!

Qui sotto scopri tutte le possibili cause delle tue arrabbiature; se poi ti senti coraggiosa, puoi anche far fare al tuo partner il test per scoprire che cos’è che lo fa arrabbiare di te!

pavone : dai, dobbiamo davvero dirtelo che il tuo problema con il tuo partner potrebbe essere che è un poco troppo vanitoso?

A volte ti sembra che sia troppo superficiale, come se fosse concentrato più si di sé che su di voi!

ananas : simbolo di "benvenuto", se hai visto l'ananas nel test sulla rabbia di coppia possiamo dirti che quello che ti infastidisce del suo compagno è il suo essere troppo affabile praticamente con chiunque!

mango : questo frutto è un chiaro elemento di perfezione. (Che ti piaccia o meno il suo sapore). Se lo hai scelto, vuol dire che il tuo partner ti fa impazzire proprio perché è sempre inappuntabile! (E te lo fa pesare).

cocomero : un frutto che parla di fertilità e sensualità. Forse il problema con il tuo partner è il modo in cui vede, concepisce e immagina la sensualità. Potreste avere dei problemi a riguardo che sono più radicati di quello che potresti credere!

cavolo : nato addirittura dal sudore di Zeus, secondo gli antichi romani, il cavolo è un simbolo che parla di umiltà e lavoro. Forse la deontologia professionale del tuo partner è quella che ti fa più arrabbiare di lui. Devoto al lavoro com'è, si fa sfruttare e non dice neanche niente a riguardo!

un braccio : abbiamo preso il braccio come simbolo unico perché è molto potente. C'è una possibilità che quello che ti fa arrabbiare tanto del tuo partner sia la sua aggressività. La maniera con cui prende "di petto" qualsiasi cosa a volte ti spaventa. Il test della rabbia in coppia, infatti, ci dice che siete probabilmente persone molto diverse. A te dà estremo fastidio che il tuo partner cerchi sempre il confronto anche quando, probabilmente, non è necessario!

volto di donna : quello che ti fa impazzire del tuo partner è come sia sempre e costantemente "rude". Da un lato sei contenta: la sua onestà è una delle sue caratteristiche migliori! Peccato che il tuo partner non si faccia problemi a dire sempre la sua, mettendoti (a volte) anche in imbarazzo!

albero secco : simbolo di "sradicamento" e di malinconia, questo elemento ci dice che la cosa che ti fa più arrabbiare del tuo partner è la sua solitudine.

Il tuo partner è probabilmente una persona che ama stare da sola (forse è uno dei segni zodiacali più introversi dello zodiaco ?) e, per questo motivo, non è “socievole” come te!

sassi: generalmente i sassi sono considerati un elemento "primordiale". Erano sulla Terra prima di noi e ci saranno, probabilmente, anche quando ce ne andremo.

Ma nel test sulla rabbia di coppia che cosa vogliono significare? Con ogni probabilità che quello che ti fa impazzire del tuo partner è qualcosa che viene dal vostro passato.

Forse un atteggiamento o una situazione che si è concretizzata all’inizio della vostra relazione e che non hai mai realmente perdonato!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.