Test del Giudizio | Quanto dipendi dal giudizio degli altri?

Con il test del giudizio cercheremo di capire se quello che pensano gli altri ti influenza in maniera profonda oppure no. Non sempre la verità è quella che credi.

Il giudizio altrui può avere una connotazione estremamente positiva o una connotazione estremamente negativa per il nostro benessere psicologico. Per questo nel corso della vita impariamo (più o meno) a gestire il giudizio degli altri.

Non si tratta però di un’operazione semplice, soprattutto perché spesso dipendiamo moltissimo dal giudizio altrui.

Inoltre, possiamo avere un carattere più o meno forte: è facile intuire che le persone con un carattere meno determinato soffrono di più per un giudizio negativo.

Il modo in cui gestiamo il giudizio altrui e modelliamo alcune delle nostre azioni sul giudizio degli altri indica il grado di maturità e di autonomia che abbiamo raggiunto, ma indica anche quanto siamo sensibili.

E tu? Sei sicura di sapere quanto profondamente il giudizio degli altri influisce sul tuo inconscio e quindi sulle tue azioni?

Test del Giudizio

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare l’immagine per diversi secondi notando tutti gli elementi che la compongono. Dopo averlo fatto dovrai scegliere l’elemento che ti ha colpito di più e leggere il profilo ad esso corrispondente.

1 – La stampella

La stampella è uno degli oggetti “fuori luogo” di questo paesaggio, quindi è molto probabile che abbia attirato al tua attenzione in virtù della sua stranezza.

Se hai scelto questo dettaglio significa che ritieni il giudizio degli atri molto importante e che lo utilizzi come un appiglio a cui aggrapparti quando la tua autostima vacilla.

Questo indica due cose: la prima è che sei una persona estremamente sensibile, che si interroga costantemente sul proprio valore; la seconda è che hai un’opinione molto alta degli altri e tendi a pensare sempre che, in un confronto, tu risulteresti sempre la peggiore.

Questo implica che il giudizio degli altri ha molto peso per te e cerchi sempre di ottenere l’approvazione altrui comportandoti bene. Sei sicura che ne valga la pena? Forse dovresti lavorare per migliorare un po’ la tua autostima!

2 – Il cielo

Anche il cielo “appeso” alla stampella è un altro degli elementi “strani” di questo dipinto surrealista.

Se ti ha colpito questo dettaglio in particolare significa che sei sempre in grado di distinguerti dalla massa. Anche se tieni in grande considerazione ciò che pensano e ciò che dicono gli altri, cerchi sempre di agire secondo i tuoi valori e le tue idee.

Non ti piace adeguarti e, di conseguenza, non ti adegui. Se gli altri ti trovano una persona scomoda e un po’ egocentrica beh … non sono problemi tuoi!

Anche se sembri una persona molto forte e determinata, il tuo carattere ha un punto debole: ti piace molto godere dell’ammirazione degli altri e ti piace essere considerata una persona vincente.

Questo significa che, in determinati casi, potresti offenderti a morte se non vieni apprezzata abbastanza. Che caratterino!

3 – Il profilo e le lacrime

Il viso di profilo che piange lacrime – pioggia è il cuore surrealista di questa immagine. Oltre a rappresentare un dettaglio davvero irrealistico, che ha preso forma solo nella mente del pittore, il viso è realizzato in maniera da essere “doppio”.

Non si tratta quindi di “un viso” ma di “due visi” o, simbolicamente, di “molti visi” che rappresentano molte persone, o l’intera società.

Le lacrime che si trasformano in pioggia rappresentano il giudizio della società. Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona molto portata al giudizio, che si sente perfettamente integrato nel gruppo sociale a cui appartiene.

Tu hai opinioni molto forti e condivise da molte persone. Sai per istinto cos’è giusto e cos’è sbagliato e sei serena quando le tue idee vengono riprese e condivise da molte persone. Il giudizio della società non ha molto peso nella tua vita per il semplice fatto che, nella maggior parte dei casi, sei dalla parte della persona che giudica, non di chi viene giudicato.

4 – La donna con l’ombrello

La donna con l’ombrello è la figura più piccola dell’intero dipinto. È vestita di bianco, simbolo di purezza e di un’indole pacifica e tranquilla.

Si trova però sotto le lacrime – pioggia del viso e, per questo motivo, è costretta a ripararsi con un ombrello per non bagnarsi.

Se hai scelto questo dettaglio in particolare significa che spesso ti senti vittima dei giudizi altrui e che non riesci a liberartene.

Sicuramente nel corso degli anni hai imparato a ripararti dalle conseguenze più negative, mettendo la tua emotività al sicuro, ma nonostante questo senti ancora la necessità di proteggerti dal giudizio delle altre persone.

Forse in passato sei stata ferita, ma è il momento di riprendere le redini della situazione e scrollarti di dosso il peso di quello che pensano gli altri!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.