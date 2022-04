Se riesci a vedere la birra in questa foto abbiamo una cattiva notizia per te

By

Il test dell’illusione ottica della birra ci svelerà qualcosa di te: se riesci a vederla nel disegno, infatti, abbiamo qualcosa da dirti!

No, no: il nostro test della personalità di oggi non vuole dirti che avresti bisogno di una bella birra dopo lavoro!

(Anche se, ovviamente, potresti aver bisogno proprio di questo: ce lo devi dire tu!).

Il nostro test della personalità di oggi vuole sapere, semplicemente, che cosa vedi nell’immagine qui sopra.

Abbiamo un messaggio per te ed è giusto che tu possa leggerlo il prima possibile! Pronto a giocare con noi?

Test dell’illusione ottica della birra: cosa vedi nel disegno svela un messaggio per te

Sappiamo già che tipo di battuta vuoi fare a riguardo: ehi, se vedo una birra in questo disegno vuol dire che ho proprio bisogno di berne una!

Tranquillo, ti diamo il permesso di farti una birra comunque a prescindere dal risultato del nostro test!

Il test dell’illusione ottica della birra è qui per svelare qualcosa di segreto su di te.

Noi vogliamo solo sapere se, guardando questa immagine di primo acchito, ti è sembrato di vedere un bel bicchiere di birra.

Ehi, la risposta potrebbe essere “assolutamente no”: nel disegno, infatti, c’è anche un bellissimo canyon, con un cielo sereno sullo sfondo.

Insomma, come al solito una risposta giusta non c’è: c’è solo quella che il tuo subconscio ti ha suggerito!

Bene, allora dicci che cosa hai visto nel disegno: qui sotto ci sono i due responsi ma sappi che se hai visto la birra… potremmo avere una brutta notizia per te!

hai visto prima un paesaggio roccioso con un canyon, un deserto e un cielo azzurro : birra? Ma di che parlano gli altri?

In questo disegno c’è un paesaggio, bellissimo, che ti ha veramente attirato. Il deserto, il canyon e il cielo azzurro sono elementi da non sottovalutare.

Sei, finalmente, venuto a patti con le tue “debolezze”. Hai imparato a chiamarle fragilità, ad essere gentile con te stesso e anche a non chiederti di fare cose che non vuoi.

Guarda che questo è un grandissimo traguardo !

Quello che hai visto prima nel test dell’illusione ottica della birra è un’immagine di vera e pura speranza. “Attraverserai” questo deserto metaforico per uscirne più forte che mai. Adesso sai che non devi fingere, che non devi appoggiarti a persone che non ti meritano. Per questo attraverserai un paesaggio “solitario” dove ci sei solo tu e per questo hai visto il canyon invece della birra. La tua rinascita è iniziata , noi possiamo solo accompagnarti fino all’imbocco del sentiero. Buona passeggiata!

: birra? Ma di che parlano gli altri? In questo disegno c’è un paesaggio, bellissimo, che ti ha veramente attirato. Il deserto, il canyon e il cielo azzurro sono elementi da non sottovalutare. Sei, finalmente, venuto a patti con le tue “debolezze”. Hai imparato a chiamarle fragilità, ad essere gentile con te stesso e anche a non chiederti di fare cose che non vuoi. Guarda che questo è un ! Quello che hai visto prima nel test dell’illusione ottica della birra è un’immagine di vera e pura speranza. “Attraverserai” questo deserto metaforico per uscirne più forte che mai. Adesso sai che non devi fingere, che non devi appoggiarti a persone che non ti meritano. Per questo attraverserai un paesaggio “solitario” dove ci sei solo tu e per questo hai visto il canyon invece della birra. La tua è , noi possiamo solo accompagnarti fino all’imbocco del sentiero. Buona passeggiata! hai visto prima un bel bicchiere pieno di birra fino all’orlo: ebbene sì, quello che dobbiamo dirti non è che sei un amante della birra e neanche che hai bisogno di berne una!

Il test dell’illusione ottica della birra ha, purtroppo, delle cattive notizie per chiunque veda un enorme bicchiere di birra come primo “elemento” di questa illusione ottica.

Da sempre considerata come simbolo di riposo o di salute, noi possiamo assimilare alla birra alla ricerca dello svago. Non si tratta di un simbolo negativo di per sé, tanto che molte persone lo associano a successi futuri o periodi meravigliosi in arrivo.

Questo è il punto su cui vogliamo porre l’accento: purtroppo per te, infatti, vedere la birra vuol dire che tu, in questo momento, stai sognando una pausa.

Sei decisamente stanco, in pieno burnout potremmo dire. Hai troppo da fare, troppe cose che dipendono da te, troppi impegni e troppi problemi. Insomma: è veramente giunta l’ora di fare una pausa!

Puoi sempre prenderti qualche momento per te provando un altro test che si basa su un’illusione ottica: quello del cammello nascosto!

Altrimenti, per sapere se davvero questo momentaccio è in atto, puoi provare il nostro test per sapere se sei veramente in pace con te stesso. Potrebbero essere il motore che ti spinge, finalmente, a prenderti cura solo di te stesso!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.