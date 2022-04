Test di Ciò che Manca | Qual è il pregio che non sai (ancora) di avere?

Tutti nella vita sentiamo che in un certo periodo di manca qualcosa: con il test di ciò che manca scoprirai qualcosa di interessante su di te.

Quando qualcosa ci manca cerchiamo sempre, disperatamente, di ottenerla nel minor tempo possibile. Anche se questo ci permette di risolvere il problema sul breve periodo, in linea generale non serve a molto. Dovremmo infatti chiederci perché alcune cose ci mancano più di altre e da cosa dipende.

Ciò di cui sentiamo la mancanza, infatti, racconta moltissimo di ciò che siamo e di come approcciamo al mondo.

Indica anche che il nostro carattere ci induce ad agire in maniera non equilibrata, quindi esauriamo alcune risorse prima di altre. Le risorse di cui stiamo parlando sono le stesse per tutti, anche se alcuni sono in grado di organizzarle e di sfruttarle meglio.

Quali sono le risorse che esaurisci prima e di cui senti di più la mancanza? Perché questo succede e quale pregio del tuo carattere rivela?

Test di Ciò che Manca

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere uno dei simboli che ti proponiamo. Anche se è piuttosto facile comprendere a cosa si riferiscono, cerca di fare la tua scelta in modo istintivo, in maniera che sia direttamente il tuo inconscio a parlare e ad esprimersi.

1 – Tempo

In alcuni periodi della nostra vita abbiamo l’impressione che il tempo non passi mai, mentre in altri abbiamo l’impressione che 24 ore al giorno non siano mai abbastanza per tutto quello che dobbiamo fare.

Si tratta di oscillazioni perfettamente normali, che si alternano nel corso della vita senza che possiamo avere su di esse alcun tipo di controllo.

Se hai scelto l’orologio però significa che ti senti spesso nella condizione di chi non ha tempo per fare tutto quello che vorrebbe.

Probabilmente hai un’agenda ricchissima di impegni e di responsabilità. Spesso ti fai addirittura carico delle responsabilità di altri e tenti di aiutare chiunque sia in difficoltà.

Questo indica che il grande pregio del tuo carattere è l’altruismo. Ti spendi moltissimo per le persone che ami, spesso a discapito del tuo benessere psicologico e personale.

Sicura di non fare troppo? Ricordati che abbiamo una vita sola e che a nessuno viene concesso il doppio del tempo: meglio sfruttare il tempo che hai nella maniera più giusta per te.

2 – Affetto

L’affetto e l’amore da parte delle persone che ci circondano sono il grande carburante della nostra vita. Ricevere affetto e allo stesso tempo donare affetto a coloro che ci circondano è un circolo virtuoso che moltiplica le energie e la felicità.

Ovviamente in alcuni periodi ci sentiamo molto amati, mentre in altri abbiamo l’impressione di non ricevere l’amore di cui avremmo bisogno. In quest’ultimo caso si moltiplicano le sensazioni di tristezza, disperazione e solitudine.

Se hai scelto il cuore significa che l’affetto è ciò di cui senti più spesso la mancanza. Non si parla necessariamente di amore in senso stretto, quello delle relazioni di coppia: stiamo parlando del sostegno e dell’amore di tutti coloro che ti circondano, dalla famiglia agli amici fino ai colleghi di lavoro.

Se ti trovi spesso in questa situazione significa probabilmente che il pregio principale del tuo carattere è la sensibilità. Probabilmente hai un’emotività molto sviluppata. Non riesci a rimanere distaccata rispetto a quello che ti accade: sei sempre molto coinvolta, a volte fin troppo. Cerca di scegliere le tue battaglie e di prenderti a cuore solo le situazioni e le persone che ne valgono davvero la pena.

3 – Idee

La lampadina è da sempre il simbolo delle idee geniali, cioè di quei colpi di genio che fanno andare progredire la scienza, la società e, in una parola, il mondo intero.

Questi “colpi di genio” tendono ad arrivare più spesso quando siamo in un periodo creativo della nostra vita, cioè quando abbiamo abbastanza serenità e abbastanza ispirazione da accogliere e sviluppare delle grandi idee.

Se senti la mancanza dell’illuminazione geniale che magari avevi una volta, significa che in questo periodo ti senti piuttosto stressata. Le idee migliori, infatti, hanno bisogno di grande energia mentale. Se quell’energia è bassa significa che non hai i mezzi per far accendere la metaforica lampadina.

Perché sei stressata dal punto di vista mentale? Perché probabilmente sei un po’ vittima del tuo grande pregio: la creatività. Le persone creative tendono a volte a sovraccaricare la propria mente lanciandosi in tanti progetti differenti, alcuni dei quali particolarmente impegnativi.

Se i progetti sono troppi, e tu sei una sola, prima o poi le risorse termineranno, e tu ti sentirai spenta e senza idee! Comincia a scegliere pochi progetti o poche sfide per volta!

4 – Energia

Quando si parla di energia si intende l’energia fisica e mentale. Si tratta cioè del carburante necessario a portare a compimento tutti gli incarichi che ci siamo assunti all’interno della famiglia, dell’ambito professionale, nella coppia eccetera.

Ovviamente con il passare degli anni il nostro bagaglio di energia è sempre minore, quindi dobbiamo imparare ad amministrare correttamente le energie di cui disponiamo ogni giorno.

Se hai scelto le batterie significa che ti senti costantemente a corto di energie e hai l’impressione di dover correre continuamente contro il tempo nella speranza di riuscire a portare a termine tutti i tuoi impegni.

Se lo fai significa che il pregio principale del tuo carattere è l’instancabilità. E allora, se se instancabile, perché sei sempre stanca? Semplicissimo: perché sapendo di avere molte più energie di coloro che ti circondano ti sei convinta di poter fare il lavoro di due o di tre persone contemporaneamente. Ti sveliamo un segreto: nessuno può farlo! Prenditi una pausa!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.