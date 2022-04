Steffy di Beautiful rifatta? Incredibile trasformazione dall’esordio ad oggi

Steffy di Beautiful è rifatta? Oggi la vedete così, ma ricordate com’era all’inizio della carriera? Trasformazione incredibile.

Steffy di Beautiful è uno dei personaggi più amati dai fan della famosa soap opera americana che, da anni, fa compagnia agli italiani all’ora di pranzo. Il personaggio nato dall’amore tra Ridge Forrester e Taylor è interpretato, sin dai suoi esordi, dalla bellissima Jacqueline Macinnes Wood che, in Beautiful, ha vissuto diverse fasi sentimentali come l’amore per Bill Spencer, ma soprattutto per Liam con cui ha coronato il sogno di diventare mamma con la nascita della piccola Kelly.

Steffy è amatissima dal pubblico per le sue storie sentimentali della soap opera, per il carattere forte e determinato del personaggio, ma indubbiamente, anche per la bellezza. Jacqueline Macinnes Wood è considerata una delle attrici più belle che abbiano recitato in Beautiful, ma l’attrice americana non è sempre stata come la vedete oggi. Dagli esordi nella soap ad oggi, infatti, “Steffy Forrester” è decisamente cambiata.

Steffy di Beautiful rifatta? Ecco com’era prima della chirurgia estetica

Sono tante le donne del mondo dello spettacolo, italiano e non, che nel corso degli anni si sono rivolte alla chirurgie estetica per migliorare la propria immagine anche quando non ne avevano bisogno. Tra le attrici americane che più sono amate dai fan per la bellezza c’è sicuramente Jacqueline Macinnes Wood che, interpretando da anni Steffy di Beautiful, è diventata famosa in tutto il mondo.

Oggi, tra le varie attrici di Beautiful dove, presto, tornerà anche la figlia di Brooke, Jacqueline Macinnes Wood è considerata una delle più belle. Tuttavia c’è chi la preferiva prima della chirurgia estetica. Alcuni rotocalchi americani, infatti, hanno sottolineato il ricordo dell’attrice alla chirurgia estetica che oggi sfoggia zigomi pronunciati, labbra carnose e un decolletè prosperoso. Ma com’era prima della chirurgia estetica?

Secondo il sito americano ”Plastic Surgey”che ha mostrato le varie differenze dell’attrice prima e dopo la chirurgia plastica, l’attrice si sarebbe ritoccato anche ad un intervento di blefaroplastica modifcando leggermente le palpebre.

In casa nostra, invece, tra le donne del mondo dello spettacolo che hanno dichiarato di essersi rifatte c’è sicuramente Francesca Cipriani che, anche durante la sua recente esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato degli interventi subito per modificare il decolletè, ma anche i glutei.

Rifatte o meno, le donne sono tutte bellissime nelle loro particolarità e nelle varie sfaccettature caratteriali che rendono una donna ancora più interessante.