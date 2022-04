Non puoi sapere niente su di loro: sono i segni zodiacali più misteriosi

Magari pensi di conoscere una persona alla perfezione e poi, solo dopo anni, ti rendi conto che non è così. Ehi ma non è che sei amica o fidanzata con uno dei segni zodiacali più misteriosi di tutto l’oroscopo?

Dai che anche tu hai qualche segreto che non vuoi assolutamente rivelare agli altri.

Magari si tratta di quella cotta che hai avuto per una persona ormai innominabile oppure di quell’hobby che non riesci a condividere con gli amici perché credi che sarai giudicata.

Insomma, diciamo che tutti quanti, chi più e chi meno, abbiamo dei segreti che nascondiamo in qualche misura agli altri.

Esistono, però, persone che sono talmente misteriose da non far trapelare veramente niente di sé agli altri: per fortuna stelle e pianeti sono qui per darci una mano!

I segni zodiacali più misteriosi dell’oroscopo: scopri se c’è anche il tuo partner nella classifica di oggi

Noi speriamo che non ti sia mai successo ma dobbiamo chiedertelo: ti è mai capitato di scoprire che una persona vicino a te… non fosse proprio quella che ti aspettavi?

No, aspetta: non ti stiamo chiedendo se hai scoperto tardi che qualcuno nella tua vita fosse un vero e proprio agente segreto alla 007. (Ma quasi).

Tutti conosciamo qualcuno che non condivide facilmente informazioni su di sé o sulla sua vita, pur rimanendo sociale, allegro e gentilissimo con gli altri!

Queste persone possono essere tue amiche oppure anche il tuo partner e tu scoprirai solo dopo anni delle informazioni sul loro conto che hanno sempre tenuto riservate.

Perché lo fanno? Semplice, perché sono nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi di tutti l’oroscopo!

Scopriamo subito chi c’è tra le prime cinque posizioni così saprai come comportarti con le persone di questi segni.

Sveliamo la classifica e… buona fortuna!

Pesci: quinto posto

Vi sembrerà strano trovare i Pesci nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi eppure possiamo dirlo senza mezzi termini: dei Pesci si sa veramente poco!

I nati sotto questo segno sono persone che vivono di mistero: non potete sapere nulla dei Pesci perché loro non dicono niente a nessuno… mai!

Un Pesci è in grado di navigare più di un contesto sociale senza svelare troppo di sé: amici di scuola o dell’Università, fidanzati e compagnie varie. Tutti rimangono a bocca aperta di fronte ai Pesci che sono sempre presenti, sempre apprezzati e sempre gentilissimi ma veramente misteriosi!

Vergine: quarto posto

Cari amici della Vergine, ci dispiace darvi questa notizia ma sappiate che siete nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi di tutto l’oroscopo.

Ma a cosa state pensando?

La Vergine è un segno veramente molto capace di nascondere i suoi sentimenti e le sue emozioni, oltre che a stendere un velo di riserbo sulla sua vita.

Il motivo è che i nati sotto il segno della Vergine sono persone che curano in maniera quasi ossessiva la loro immagine! Stando così attenti al modo con il quale si presentano a tutti, i nati sotto il segno della Vergine hanno un controllo specifico sulle informazioni che condividono con gli altri che sono accuratamente selezionate!

Scorpione: terzo posto

Se avete un amico, un conoscente od un fidanzato o parente dello Scorpione, abbiamo intenzione di farvi una piccola e semplice domanda. Come sta?

Cercate pure di dare una risposta ma sappiamo già che non ci riuscirete: gli Scorpione sono praticamente bravissimi a nascondere tutto di sé!

Persone estremamente pragmatiche e concentrate, i nati sotto il segno dello Scorpione non credono nel condividere con gli altri i propri interessi o le proprie emozioni.

Ecco perché, se ci pensate bene, non potete proprio sapere come sta uno Scorpione!

Capricorno: secondo posto

Cari Capricorno, siete ovviamente nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi dell’oroscopo. Non c’è neanche da chiedersi il perché!

Piuttosto che parlare di voi o di quello che fate, provate o desiderate voi Capricorno preferireste andare in galera!

Dai, ovviamente stiamo esagerando ma sapete anche voi che è ben difficile tirare qualcosa (qualsiasi cosa) fuori da un Capricorno.

Sono persone estremamente riservate, tanto da diventare particolarmente misteriose! (Ehm, forse anche quando si parla di tradimento e segni zodiacali che non lo ammetterebbero mai!)

Se non chiedete ad un Capricorno di spiegarvi per filo e per segno quello che succede nella sua vita o non gli fate la domanda giusta non saprete veramente nulla di loro!

I Capricorno sono fatti così: prendere o lasciare!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi dell’oroscopo

Forse stiamo imparando a conoscere (per quanto possibile) uno dei lati più complicati del carattere dei Sagittario.

Eh sì, cari Sagittario, siete persone veramente misteriose anche e soprattutto agli occhi degli altri: smettetela di fare i finti tonti!

I Sagittario, infatti, sono tra le persone più riservate nell’oroscopo: non dicono mai niente di loro e riescono anche a non farvelo capire!

Se un Sagittario ha un segreto o viene a conoscenza di un segreto è praticamente impossibile che lo riveli a qualcuno! (Non come i segni zodiacali che non sanno tenere neanche un segreto).

Cari Sagittario, siete veramente molto bravi a non farvi “scoprire” in qualità di segni zodiacali più misteriosi dell’oroscopo ma fidatevi di noi.

Quando finalmente gli altri scoprono quanto siete misteriosi ci rimangono veramente molto male!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.