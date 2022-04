Adorabili! Questi segni zodiacali sono i partner più affettuosi dello zodiaco

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali che amano le coccole e le dimostrazioni di affetto. Sono segni molto dolci.

La nostra appartenenza al segno zodiacale ci conferisce tratti della personalità distinti. I nostri pregi e difetti e il nostro modo di rapportarci con gli altri potrebbero dipendere non solo dal nostro vissuto e dalle nostre esperienze ma anche dal nostro segno zodiacale.

Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali sarebbero particolarmente propensi ad essere affettuosi e a fare molte coccole. Se il tuo partner fa parte di questi segni ti sarai accorta che ama il contatto fisico, la vicinanza e ti abbraccia spesso.

Sono loro i segni che amano fare le coccole al partner

Questi segni non posseggono dei blocchi emotivi che non gli permettono di esternare totalmente le loro emozioni come il Sagittario. Per loro mostrare tutto il loro affetto è semplicissimo inoltre sono bravissimi a padroneggiare il proprio autocontrollo. Ecco chi sono i segni più espansivi verso il partner:

CANCRO

Chi conosce il Cancro sa quanto sia legato alla sua famiglia e quanto sia amorevole verso tutti i suoi cari, soprattutto con il partner col quale cerca di realizzare un rapporto forte anche a livello emotivo. Il Cancro mostra tutti i sentimenti che prova al suo partner promuovendo una vicinanza fisica ed emotiva ed apportando benessere al suo amato sia a livello materiale che psicologico. Essendo un segno anche molto empatico ha il dono di riuscire a capire perfettamente cosa provano gli altri e a mettersi nei loro panni.

LEONE

Il Leone è un segno eccentrico, brillante con molte sfaccettature. Quel che è certo è che ama essere al centro delle attenzioni, anche col partner. Hanno un cuore grande e sono passionali e determinati. Quando si innamorano diventano molto affettuosi e si esprimono attraverso il contatto fisico più che attraverso le parole. Quel che è certo è che da loro puoi aspettarti atteggiamenti che tramutano un momento comune in qualcosa di indimenticabile.

BILANCIA

I nativi della Bilancia sono affettuosi e romantici. Amano la serenità e i rapporti senza conflitti è socievole e ama conquistare e sentirsi affascinante. Per questo il partner Bilancia nel tempo riserva alla persona che ama gesti gentili e civettuoli. Questo segno sempre alla ricerca di equilibrio, in amore tenta di realizzare questa condizione combinando fascino e modi di fare. Questo è il suo segreto e ciò che gli da una marcia in più in fatto di romanticismo.

VERGINE

La Vergine è un segno molto esigente. Sempre alla ricerca della perfezione appare un grande criticone in amore in realtà quando ama il suo partner non soffoca il suo lato tenero ed affettuoso. La Vergine tende a coccolarti attraverso gesti carini e realizzando i desideri dell’altro. Questo segno farà in modo di offrirti sempre il meglio. Aspettati da lui regali senza una occasione prestabilita e molte sorprese. Non parla molto di amore ma quando lo fa è in grado di scioglierti il cuore.

PESCI

I Pesci è un grande sognatore. Ama fantasticare e plasmare nei suoi sogni la sua relazione perfetta come quella delle favole più belle. Essendo un segno iper sensibile impara presto a tutelarsi e a non mostrare subito tutto il suo affetto. Il tempo e le certezze acquisite sul suo partner gli permettono di abbassare le sue barriere e di mostrare il suo lato sentimentale e dolce. Questo segno è molto romantico e vive l’amore sotto i migliori auspici impegnandosi a usare tutto ciò che è in suo potere per rendere unica la sua relazione. Il Pesci elargirà gesti, parole e atteggiamenti estremamente romantici.