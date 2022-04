By

Siamo abituati a pensare alla royal couple William e Kate come a una coppia molto riservata e austera, sempre attenta all’etichetta. In realtà, però, i due sarebbero molto più in confidenza di come sembra. Ecco il retroscena sorprendente su William e Kate.

William e Kate Middleton sono la coppia reale più discussa e amata al mondo. Di loro si è parlato (e si parla) continuamente, anche grazie alla loro aura molto ‘royal’ e alla bellezza algida di Kate Middleton. Il loro rapporto di fronte alle telecamere è sempre molto formale e distaccato come prevede l’etichetta reale. Ma sono davvero sempre così i due coniugi reali più amati di sempre? Ecco il retroscena che vi stupirà.

Dopo vent’anni di rapporto a due (nonostante i diversi prendi e molla nel corso degli anni), William e Kate Middleton sono più uniti che mai e l’hanno dimostrato ultimamente anche durante il royal tour dei Caraibi, in cui hanno regalato ai fotografi e alla popolazione locale molti sorrisi e e quella gentilezza che da sempre li contraddistingue. Negli ultimi tempi i fan della coppia hanno potuto notare un ulteriore avvicinamento dei due, che si sono lasciati andare a diverse dimostrazioni di affetto in pubblico, cosa molto insolita per loro.

William e Kate: il retroscena sorprendente

Secondo quanto affermato dal The Sun, i duchi di Cambridge (che hanno recentemente perso la gara di popolarità con Meghan Markle e il principe Harry) amerebbero chiamarsi l’un l’altro con soprannomi affettuosi.

Il noto giornale inglese ha affermato che Kate sarebbe solita chiamare il suo consorte con appellativi come “baldy” e “big willy”. Il primo aggettivo farebbe riferimento alla stempiatura di William (in inglese ‘bald’ vuol dire ‘calvo’). Un soprannome scherzoso che Kate (di cui si è molto parlato ultimamente per una sua abitudine davvero sorprendente) può tranquillamente utilizzare senza offendere il marito.

Per riferirsi a Kate, invece, William userebbe spesso il soprannome affibbiatole tempo fa dalla stampa, ovvero ovvero Duchess DoLittle (la duchessa che fa poco’). Nei primi tempi a palazzo reale, infatti, pare che Kate fosse abbastanza pigra e cercasse sempre di non prendere parte alle cerimonie ufficiali di corte. Sin dai tempi del college, inoltre, William è solito chiamare Kate ‘babykins’ (“piccola”), una soprannome che a Kate sembra piacere molto. Insomma, la coppia più austera ha anche un lato dolce e romantico (per fortuna!)