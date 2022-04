Sai trovare il cammello? Hai trenta secondi: accetti la sfida?

Il test trova il cammello mette alla prova la tua capacità di riuscire a individuare l’elemento richiesto in meno di trenta secondi: ce la farai?

Ci sono test o quiz d’intelligenza che ci chiedono di fare uno sforzo di ragionamento. Ci danno gli strumenti all’interno del quiz e ci chiedono, poi, di risolvere la questione grazie alla forza del tuo cervello.

Questo test, invece, vuole mettere alla prova la tua capacità di individuare i dettagli, soprattutto sotto pressione. Hai solo trenta secondi per individuare uno degli animali che si nascondono nel volto di quest’uomo.

Pensi di riuscire a farcela?

Test trova il cammello: hai trenta secondi per trovarlo, pensi che ce la farai?

Oggi abbiamo deciso di proporti un test decisamente curioso.

Dove potrebbe nascondersi mai un cammello? Sono animali talmente grandi che è praticamente impossibili perderli nella folla!

Il test trova il cammello di oggi, invece, ti mette di fronte ad un quesito particolarmente insidioso.

Non devi essere un fine pensatore o un filosofo per rispondere: devi solo aguzzare la vista e trovare il cammello in questo disegno!

Come vedi ci sono numerosi animali che sono qui a formare, grazie ad un’illusione ottica particolarmente suggestiva, il volto di un uomo.

La domanda è semplice: dov’è il cammello? Hai solo trenta secondi per scovarlo: solo pochissime persone ci riescono!

Noi, ovviamente, possiamo darti anche qualche secondo in più: dopotutto non siamo lì con il cronometro in mano!

Cerca il cammello con calma e poi controlla la soluzione più in basso: pronto a scoprire dove si trova questo cammello?

La soluzione del quiz d’intelligenza di oggi

Insomma, hai trovato il cammello?

Che tu ci abbia messo trenta secondi o meno, poco importa: il test trova il cammello ti ha messo in difficoltà?

Non ti preoccupare, qui sotto trovi la soluzione: è cerchiata in rosso!

Quasi solo una persona su dieci riesce a trovare il cammello in meno di trenta secondi. Questo test, infatti, ha messo in difficoltà praticamente tutto Internet!

La differenza sostanziale è che il cammello è molto più piccolo di tutti gli altri animali. Appena inizia a guardare l’immagine, infatti, ti rendi conto subito che tutti gli animali sono a grandezza (diciamo così) “naturale”.

Per questo ci vuole tanto a trovare il cammello: nessuno si aspetta che sia così piccolino come è veramente!

Insomma, non c’è trucco e non c’è inganno: il cammello è nella foto anche se è molto più piccolo di quello che credevi.

Allora, hai avuto la meglio del test del cammello?

ci hai messo meno di trenta secondi : ehi, ma lo sai che sei praticamente uno 007?

Sei stato capace di risolvere il test trova il cammello in pochissimo tempo: ma come hai fatto?

Se sei così bravo, non possiamo far altro che metterti alla prova con il test del cellulare . Anche qui lo devi trovare ma possiamo assicurarti che è praticamente impossibile vincere!

Se non lo hai trovato proprio, poi, non prendertela: tutti abbiamo intelligenze diverse! Forse sei una persona che è più a suo agio con i test d’intelligenza “classici”: credi di riuscire a trovare l’assassino a questa festa di matrimonio?

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.