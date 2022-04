Test: quanto sei creativo in amore? Osserva l’immagine e scoprilo

In coppia sei una persona che mette a servizio della relazione fantasia e creatività? Il test di oggi ti rivela se sei una persona creativa.

Alcuni test sono davvero sbalorditivi. Una sola immagine con significato ambiguo potrebbe essere in grado di focalizzare alcuni aspetti della nostra personalità. Ogni nostra scelta o elemento di attrazione non è casuale ma è legato al nostro inconscio.

L’immagine del test di oggi ti farà capire se sei una persona creativa. Tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine velocemente e dire se stando alla tua primissima impressione ti è sembrato di vedere un lucchetto oppure un cane.

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti dirò quanto sei creativa

Molti esperti utilizzano delle immagini per capire la personalità dei loro pazienti. Il modo in cui percepiamo le cose è legato alla nostra personalità e può fornirci informazioni importanti ed aiutarci a comprendere meglio noi stessi. I test on line non possono fornire una diagnosi clinica perché non è un esperto a sottoporli individualmente. Seppure questi test abbiano la finalità di intrattenere sono un ottimo strumento di introspezione per fare chiarezza su come siamo veramente e aiutarci ad essere fedeli a noi stessi e quindi sentirci bene con il nostro io.

Lo psicologo americano Roger W. Sperry fu il primo a sostenere che il cervello umano era suddiviso in due emisferi, destro e sinistro, che funzionavano in modo diverso. La sua teoria dimostra che la nostra personalità, il nostro modo di agire e i nostri pensieri sono influenzati dal lato del cervello che domina in noi. Questa teoria ha ispirato moltissimi test psicologici atti a definire meglio gli individui. L’oggetto che hai visto prima indica quale emisfero ti domina e quindi se sei più creativo o razionale.

Risultato del test:

Se hai visto prima

Il cane :

Se hai immediatamente notato il cane significa che sei una persona precisa, responsabile e molto affidabile. Determinata e caparbia di fronte un obiettivo non ti fermi finchè non arrivi al traguardo. In amore sei leale e fedele e la tua relazione occupa un posto prioritario tra i tuoi obiettivi. Questo è il motivo per il quale ti ingegni molto per preservarla e renderla speciale ogni giorno. Non solo sei una persona molto creativa ma possiedi anche una spiccata intelligenza.

Il lucchetto:

Se sei tra coloro che hanno notato il lucchetto sei una persona rilassata e serafica. Non ami discussioni e tensioni e preferisci il silenzio e la solitudine al confronto. La tua pace interiore viene prima di tutto e la preservi con grande determinazione. Sai che sei stai bene con te stesso riesci a dare il meglio di te a tutti coloro che ti circondano, soprattutto alla tua famiglia, un altro cardine della tua esistenza. In amore sei una persona che rispetta molto i bisogni e gli spazi dell’altro, ti piace avere interessi comuni ma anche fare attività distinte. Temi molto la routine. Più che creativo sei riflessivo e razionale.