Test del Fastidio | Di quale atteggiamento altrui dovresti liberarti subito?

Con il test del fastidio cercheremo di individuare quali atteggiamenti delle altre persone sono davvero tossici e perché dovresti evitarli.

I comportamenti che ci danno fastidio nelle altre persone solitamente sono sempre gli stessi ma è piuttosto difficile individuarli in maniera netta e precisa.

Nell

Il motivo è che gli atteggiamenti di una persona non si possono isolare completamente da tutti gli altri. Non si può considerare un individuo solo in base ad alcuni aspetti del suo carattere e non in base ad altri.

Questo test servirà quindi a partire dal tuo inconscio anziché dall’analisi del comportamento altrui per comprendere quali sono le azioni, i comportamenti e i discorsi che ti feriscono in profondità.

Dopo averli individuati ti consigliamo vivamente di analizzare i comportamenti delle persone che ti circondano. In questo modo potrai capire chi tra loro si comporta nel modo che ti ferisce profondamente e potrai limitare i rapporti e i legami con loro.

Test del Fastidio

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare le quattro immagini che abbiamo selezionato per questo test. Senza tentare di capire il loro significato profondo, scegli istintivamente l’immagine che ti procura la sensazione più spiacevole.

1 – Lo specchio rotto

Lo specchio rotto un tempo veniva considerato causa di un lungo periodo di grande sfortuna.

Fortunatamente oggi queste antiche credenze sono in gran parte scomparse, ma lo specchio rotto è sicuramente un oggetto che procura sensazioni negative.

Se lo hai scelto significa che ciò che ti procura fastidio in un’altra persona è il comportamento ipocrita. Uno specchio rotto riflette un’immagine spezzata, impossibile da ricomporre e a volte addirittura da riconoscere.

Una persona che si comporta in maniera ipocrita tende a nascondere il suo vero io in maniera da ingannare il prossimo e avere su di lui un maggiore potere.

Dal momento che sei una persona trasparente e molto onesta, l’ipocrisia ti ferisce molto profondamente e sentirti circondata da persone poco sincere ti impedisce di essere serena e di essere felice.

2 – La medaglia d’oro

La medaglia d’oro è da sempre il premio che si conferisce al primo classificato. Vincere la medaglia d’oro significa primeggiare ed essere migliore degli altri.

Se hai scelto questo oggetto significa che a procurarti maggiore fastidio sono coloro che tendono in ogni modo di affermare la propria superiorità sugli altri.

Odi coloro che cercano di primeggiare ad ogni costo e che prendono ogni cosa come una sfida o una competizione.

Sei una persona che non ama la competizione e che non ama mettersi in mostra, ma di certo non ti piace nemmeno sentiti schiacciata. Le personalità troppo arroganti e piene di sé invece tendono proprio a “schiacciare” coloro che li circondano in maniera da ottenere più spazio e più successo a scapito degli altri.

3 – Il like

Ci sono persone che vorrebbero davvero piacere a tutti. Si tratta sicuramente di persone piuttosto vanitose ma, molto spesso, sono persone insicure che hanno disperatamente bisogno dell’approvazione di altri.

Coloro che hanno sviluppato un rapporto tossico con i social e che hanno continuamente bisogno di postare fotografie, selfie e altri contenuti per ottenere like, sono le persone che probabilmente ti danno più fastidio al mondo.

Le persone insicure non ti piacciono particolarmente, ma di certo non le condanni. Ciò che proprio non tolleri è il bisogno spasmodico di attenzione da parte di tutti. Allontanati da tutte coloro che si comportano da reginette della festa, e la tua vita migliorerà senz’altro.

4 – Il fumo

Quando si dice “buttare fumo negli occhi” o “tutto fumo e niente arrosto” si intendono solo concetti negativi.

In queste espressioni tipiche della nostra lingua si utilizza il fumo come simbolo di confusione, incertezza e volontà di nascondere alcune cose.

Se hai scelto il fumo come simbolo che più di altri ti provoca una sensazione fortemente negativa, significa che le persone che non tolleri e che ti feriscono maggiormente sono le persone che tendono a nascondersi, a non prendere mai una posizione chiara e a non comportarsi in maniera coerente.

Sei una persona di sani principi ma anche dal carattere forte. Essere circondata di persone sulle quali non pensi di poter contare appieno e che ti fanno sentire insicura, priva di protezione, non ti fa affatto bene. Cerca di liberarti di tutti coloro che tentano in ogni modo di sfuggire alle proprie responsabilità!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.