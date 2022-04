Ti preghiamo, non prendere una pianta se non sei uno di questi segni!

No, dai, non uccidere anche quella nuova piantina. I segni zodiacali con il pollice verde dovrebbero essere gli unici a poter adottare una pianta senza paure!

Poco importa che tu l’abbia vista tutta fiorente, con le foglie verdi e rigogliosa poco prima dell’uscita del tuo supermercato.

Non, e ripetiamo non, adottare quella piantina a meno che tu non sia nella classifica di oggi dell’oroscopo di CheDonna.it.

Non vogliamo spaventarti ma ci sono dei segni zodiacali che sono portati per il verde e altri che… beh, non lo sono assolutamente.

Oggi scopriamo quali sono quei segni che sono dei bravissimi genitori di piantine: vuoi scoprire se ci sei anche tu tra loro?

I segni zodiacali con il pollice verde: scopri se ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo

Ormai, quando cammini con aria felice ed eccitata per gli spazi aperti del tuo vivaio, le piante hanno imparato a tremare nei loro vasi.

Oh no, si sussurrano l’un l’altra, ondeggiando le foglie e agitando le radici, cosa vorrà di nuovo da noi?

Il motivo cui per piante si comportano così quando ti vedono è che sanno che non ti trovi nella classifica dei segni zodiacali con il pollice verde.

Una lunga serie di vasi scheggiati, piantine affogate o morte di sete nascoste in un angolo del balcone di casa tua sono qui per confermare!

Dai, su, va bene, non vogliamo esagerare: abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali siano i segni zodiacali con il pollice verde proprio per pensare a cose positive!

Che ne dici, ti va di scoprire se puoi diventare la mamma di una piantina?

Leone: quinto posto

Ma come, non abbiamo sempre detto dei Leone che sono persone un poco egocentriche, concentrate solo sui loro bisogni?

Come faranno mai ad essere uno dei segni zodiacali dal pollice verde?

I Leone sanno essere particolarmente gentili e accudire al meglio una pianta. Prendono la questione in maniera estremamente seria e si occupano dei bisogni della loro amica verde con tutte le accortezze del caso. Che sorpresa!

Vergine: quarto posto

Vi sembra strano che i Vergine, abituati generalmente a pensare sempre e solo al loro benessere, siano uno dei segni zodiacali con il pollice verde?

Beh, scordate che i nati sotto il segno della Vergine sono persone assolutamente precise e bravissime a rispettare gli schemi!

Questo vuol dire che la Vergine è perfetta per fare la baby-sitter alle piante: adora informarsi su quali siano le cose più giuste da fare e poi seguirle alla perfezione.

Le piante, sotto le mani della Vergine, non possono far altro che prosperare alla grande!

Cancro: terzo posto

Ehi, c’è un motivo se i nati sotto il segno del Cancro sono persone assolutamente viste come materne e gentili!

Appena date loro qualcosa da accudire, i Cancro diventano improvvisamente delle mamme e dei papà.

Si informano su tutto quello che devono sapere, ci mettono un pizzico del loro candore e del loro calore e… in poco tempo hanno un vero e proprio vivaio!

Per i Cancro prendersi cura delle piante è praticamente facile come bere un bicchier d’acqua: se volete renderli felici, regalategliene una!

Pesci: secondo posto

Anche se sono di certo appartenenti ad un altro mondo naturale, i nati sotto il segno dei Pesci non sono bravi solo a tenere i pesci rossi in una boccia!

Non fate l’errore di credere che i Pesci non siano persone profondamente interconnesse con il mondo naturale che ci circonda.

Il loro secondo posto nella classifica dei segni zodiacali con il pollice verde ci dice tutto il contrario!

I Pesci, infatti, sono persone che riescono praticamente a salvare anche le piante più disperate, quelle che gli amici gli portano quando sono ridotte ad uno stecchino nel vaso.

Un Pesci sa sempre cosa fare quando si parla di natura e piante. Conosce metodi “segreti” con i quali far rivivere qualsiasi essere vivente e, tra le sue mani, i germogli fioriscono.

Provare per credere!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali con il pollice verde

Cari Aquario, sapevate già di essere voi i re e le regine di ogni giardino, non è vero?

Chiunque avesse dei dubbi a riguardo, adesso li ha completamente risolti: gli Aquario sono tra le persone più “naturali” che si possano trovare nell’oroscopo.

Hanno una vera e propria connessione con tutto ciò che ha a che vedere con l’ambiente!

Gli Aquario, infatti, sono persone estremamente capaci di prendersi cura delle piante: è come se sapessero cosa vogliono o di cosa hanno bisogno!

Un Aquario non si fa problemi ad adottare piantine perché sa già che non hanno bisogno di altro che delle cure di qualcuno attento ai piccoli segnali. (Proprio come un buon generale: chissà che non facciano un’apparizione anche fra i segni più guerrieri dello zodiaco).

Una foglia gialla, un terriccio poco fertile: gli Aquario non hanno bisogno di chiedere ad un esperto… sono loro i più bravi dell’oroscopo a tenere delle piante!

(Forse è per questo che sono nella classifica dei segni zodiacali più intuitivi di tutto l’oroscopo?).

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.