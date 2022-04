Scopri chi sono i tre segni più cupi dello zodiaco

Quali sono i segni più oscuri, tenebrosi e dark dello zodiaco? Secondo gli astrologi sul podio ci sono questi 3 segni.

Secondo gli astrologi la nostra appartenenza astrale influisce sulla nostra personalità e quindi sui nostri comportamenti. Anche se gli stati d’animo del momento, le diverse situazioni, le nostre esperienze di vita possono determinare le nostre reazioni, il segno zodiacale è un fattore che non si può considerare estraneo a tutto ciò. Oggi vi sveliamo chi sono i 3 segni zodiacali considerati i più cupi. Estremamente sensibili, soffrono molto e si deprimono facilmente.

Ognuno di noi ha pregi e difetti e anche un lato luminoso e uno oscuro. Anche se alcune persone danno l’impressione di essere positive, ottimiste e sorridenti potrebbero nascondere un animo dark. Queste persone non sono immuni alla tristezza e questa potrebbe colpirli inaspettatamente e persino in modo violento. Cercano di nascondere i loro stati d’animo ma spesso si smentiscono mostrandosi melodrammatici. Pensi di far parte di questa classifica?

Ecco chi sono i 3 segni più tenebrosi dello zodiaco

Vi abbiamo svelato chi sono i segni più leali, i segni più gelosi o i segni più intelligenti. Oggi ti sveliamo chi sono i segni più oscuri dello zodiaco.

1. Segno del Sagittario

Inaspettatamente il Sagittario è sul podio in questa classifica. Un segno così positivo, generoso ed altruista difficilmente si pensa che abbia un anima oscura. Questo segno è molto particolare. Nei momenti buoni, quando non ha problemi significativi è gioioso e non si può fare a meno di notarlo. Il punto è che cambia radicalmente non appena vive un momento di difficoltà chiudendosi in se stesso. Entra in una fase di blocco e nega a chiunque ogni forma di contatto e di accesso ai suoi sentimenti. Non si può dire di lui che si un segno che si prodiga per superare gli ostacoli, tende invece a farsi vincere dalle difficoltà.

2.Segno dei Gemelli

Al secondo posto troviamo il segno dei Gemelli. Conosciamo la dualità di questo segno, la sua instabilità ed i suoi sbalzi di umore. Pur essendo socievole e solare incappa in momenti di un grande grigiore interiore. Impossibile capirli fino in fondo. LA tristezza si impossessa di lui senza preavviso a causa dei suoi demoni. Il suo più grande cruccio è il fatto di non riuscire mai a combattere la sensazione di avvertire che gli manca qualcosa. Questa sensazione lo fa sentire frustrato e a ciò si aggiunge la sua innata incapacità a gestire lo stress che lo fa sprofondare e sentire sopraffatto. Anche lui attraversa periodi in cui sente un blocco e non fa che lamentarsi ed isolarsi da tutto e tutti.

3. Segno della Bilancia

Infine, al terzo posto troviamo la Bilancia. Di lui sappiamo che è affascinato dal lusso, dalla bellezza e che passa la vita a ricercare un equilibrio in ogni ambito della sua vita. Detesta i conflitti e solitamente è una persona diplomatica e ottimista. Anche il cuore di questo segno attraversa fasi di difficile sopportazione. Il suo problema è che pretende troppo dagli altri e da se stesso. Non è mai veramente sicuro di ciò che vuole e che fa e di conseguenza inizia a macinare nero non appena qualcosa inizia ad andare storto. Essendo bravi a gestire le emozioni esternamente camuffano bene il loro stato d’animo.