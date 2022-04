Test: scegli un’immagine e scopri il tuo stato d’animo attuale

By

Come ti senti veramente in questo momento? Pensi di davvero essere felice? Potrai scoprirlo in pochissimi minuti grazie a questo test

Oggi vogliamo sottoporti ad un test ideato dallo psicologo Pip Wilson. Si tratta di uno studioso che ha ideato diversi test nel corso della sua vita, considerati molto attendibili. Questo test è stato studiato per i bambini ma poi Wilson ha dimostrato la sua attendibilità anche con le persone adulte. Il test è nato per studiare la diversa capacità di interagire di un gruppo di bambini inglesi tra i 6 e i 10 anni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo 20 figure su un albero. Ogni personaggio ha uno stato d’animo diverso e si trova in una posizione diversa rispetto a quella degli altri. Tu dovrai scegliere quella che, secondo te, si avvicina di più al tuo attuale stato d’animo. Una volta effettuata questa selezione, dovrai sceglierne un’altra, pensando a quale stato d’animo vorresti avere adesso.

I due stati d’animo potrebbero anche coincidere, l’importante è che tu prenda questa decisione guardando attentamente tutti i personaggi. Non è necessario che tu agisca d’istinto, hai tutto il tempo per pensarci. In base alla risposta che darai, troverai un profilo dedicato al tuo reale stato d’animo. Adesso possiamo cominciare con il test, fai la tua scelta e poi scorri il testo alla ricerca delle soluzioni.

Le soluzioni del test

I test di personalità ti permettono di scoprire alcuni aspetti caratteriali che, a volte, possono restare nascosti. Oggi, grazie al test di Pip Wilson, potrai scoprire il tuo reale stato d’animo. Ecco tutti i profili abbinati alla tua scelta:

Personaggi 1, 3, 6 e 7: in questo momento hai degli obiettivi chiari e precisi. Stai facendo di tutto per raggiungerli e non hai paura degli ostacoli che potresti trovare lungo il percorso. La tua determinazione ti permetterà di raggiungere qualsiasi traguardo. Secondo il tuo punto di vista, i problemi sono fatti per essere affrontati.