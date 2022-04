Scegli la tua “estetica” e ti diremo cosa nascondi sotto le apparenze

By

Il test delle apparenze ci dirà cosa nascondi sotto la superficie. Scegli solo la tua “estetica” e ti sapremo svelare tutto di te!

Va bene, è vero: non dovremmo giudicare un libro dalla sua copertina.

Nonostante questa sia una lezione che abbiamo imparato abbastanza presto, abbiamo comunque trovato un modo per “usare” le apparenze.

Il nostro test della personalità di oggi, infatti, si basa proprio sulla tua estetica preferita per scoprire chi sei veramente nella vita.

Ti basterà solo dirci la tua per scoprire cosa sappiamo su di te: vale la pena fare un tentativo, no?

Test delle apparenze: scegli un’estetica tra le quattro che ti proponiamo e scopri chi sei

Ehi, secondo te è proprio vero che l’abito non fa il monaco?

Noi pensiamo che, dietro i vestiti e la propria estetica, ci sia qualcosa che può aiutarci a capire e comprendere meglio le persone che conosciamo… e anche noi stessi!

Il test della personalità che ti proponiamo oggi si chiama, infatti, il test delle delle apparenze.

Ti chiediamo di scegliere una tra le quattro “estetiche” che vedi nel disegno qui sopra.

Potresti essere una persona a cui piacciono le cose dolci, che si veste di rosa e vorrebbe vivere circondata da arcobaleni e farfalle oppure una ragazza grunge con una maglietta di un gruppo rock ed un paio di Converse ai piedi.

Oppure ti potrebbe piacere avere un’estetica molto rilassata, con larghi vestiti comodi ed un libro sempre in mano oppure sentirti una moderna Carrie Bradshow con una borsetta all’ultimo grido e uno spruzzo di Chanel sui polsi.

Insomma, non sta a noi dirti quale sia la tua estetica preferita: sei tu che devi rispondere!

Insieme, grazie al test delle apparenze, impareremo qualcosa di più su di te ma non preoccuparti: non ti diremo nessuna banalità!

estetica dolce : colori rosa o pastello, arcobaleni, gattini, farfalle e chi più ne ha più ne metta. La tua estetica è quella di una ragazza dolcissima, con gonne a palloncino e maniche a sbuffo.

A parte i vestiti, però, tu sei una persona che ha deciso di “nascondere” la sua oscurità grazie ad uno spesso strato di miele. Ehi, non c’è assolutamente niente di male in questo: ti vogliamo solo dire che sappiamo che, sotto sotto, c’è di più!

Il test delle apparenze ci dice che tu sei una persona che ha sofferto molto nella vita e che ha scelto di essere il più dolce e gentile possibile come risposta.

Il trauma o i traumi che ti porti dietro ti hanno convinta che c’è bisogno di gentilezza al mondo e questo è il tuo modo per portarne quanta più possibile!

: colori rosa o pastello, arcobaleni, gattini, farfalle e chi più ne ha più ne metta. La tua estetica è quella di una ragazza dolcissima, con gonne a palloncino e maniche a sbuffo. A parte i vestiti, però, tu sei una persona che ha deciso di “nascondere” la sua oscurità grazie ad uno spesso strato di miele. Ehi, non c’è assolutamente niente di male in questo: ti vogliamo solo dire che sappiamo che, sotto sotto, c’è di più! Il test delle apparenze ci dice che tu sei una persona che ha sofferto molto nella vita e che ha scelto di essere il più dolce e gentile possibile come risposta. Il trauma o i traumi che ti porti dietro ti hanno convinta che c’è bisogno di gentilezza al mondo e questo è il tuo modo per portarne quanta più possibile! estetica grunge : dai, dobbiamo davvero dirlo noi che sei la persona più dolce sulla faccia della Terra?

La tua scelta svela che sei una persona abituata fin da giovanissima a prendere le sue decisioni e a ragionare con la propria testa.

Non ti piace quello che “piace a tutti” o, perlomeno, per un lungo periodo hai dovuto faticare per farti accettare dagli altri.

Tutti pensano che tu sia scorbutica o strana o, almeno, lo pensano tutti quelli che non ti conoscono. Anzi, tu vorresti che gli altri rimanessero di questa opinione, peccato che sotto sotto sappiamo che sei una persona assolutamente dolcissima!

: dai, dobbiamo davvero dirlo noi che sei la persona più dolce sulla faccia della Terra? La tua scelta svela che sei una persona abituata fin da giovanissima a prendere le sue decisioni e a ragionare con la propria testa. Non ti piace quello che “piace a tutti” o, perlomeno, per un lungo periodo hai dovuto faticare per farti accettare dagli altri. Tutti pensano che tu sia scorbutica o strana o, almeno, lo pensano tutti quelli che non ti conoscono. Anzi, tu vorresti che gli altri rimanessero di questa opinione, peccato che sotto sotto sappiamo che sei una persona assolutamente dolcissima! estetica intellettuale : di certo sei una persona che ha scelto di evitare i vestiti all’ultima moda o le borse minuscole dove non entra niente.

Vogliamo enfatizzare questo discorso (e no, non quello delle borsette minuscole che avrebbe bisogno di una rivoluzione a parte). Tu hai scelto di essere una persona che si occupa più della sostanza che dell’estetica e, per questo motivo, sei anche una persona particolarmente orgogliosa di sé.

Niente di male in questo, sia chiaro! Sei abituata, però, a fingere che questa sia una cosa che ti è successa perché sei diversa dalle altre. In realtà hai preso una decisione, come tutti, e ne hai ricavato tratti positivi così come quelli negativi.

Forse il test del tratto predominante del tuo carattere potrebbe aiutarti a chiarire la situazione!

: di certo sei una persona che ha scelto di evitare i vestiti all’ultima moda o le borse minuscole dove non entra niente. Vogliamo enfatizzare questo discorso (e no, non quello delle borsette minuscole che avrebbe bisogno di una rivoluzione a parte). Tu hai scelto di essere una persona che si occupa più della sostanza che dell’estetica e, per questo motivo, sei anche una persona particolarmente orgogliosa di sé. Niente di male in questo, sia chiaro! Sei abituata, però, a fingere che questa sia una cosa che ti è successa perché sei diversa dalle altre. In realtà hai preso una decisione, come tutti, e ne hai ricavato tratti positivi così come quelli negativi. Forse il potrebbe aiutarti a chiarire la situazione! estetica alla moda: nessuno può obiettare su questo. Sei una vera e propria It Girl, amante delle mode e dello stile!

Di certo sei una persona abituata a giudicare gli altri in base al loro aspetto: non lo fai per cattiveria ma perché pensi sinceramente che la prima impressione sia quella che conta!

Non sei una persona buona o cattiva per definizione (anche se, forse, questa illusione ottica che forma la base del test della bontà potrebbe aiutarti di più a capire chi sei nella vita) ma di sicuro non lasci che gli altri possano conoscerti veramente.

Tendi a tirare su un muro fatto di giri di perle, scarpe all’ultima moda e l’outfit giusto per evitare di dover parlare a fondo con qualcuno di come stai e di come ti senti veramente.

Non ti esponi mai troppo e, per questo, sai essere anche veramente molto compassata con gli altri!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.