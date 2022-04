Test dell’Allegria | Ti considerano una persona allegra o cupa?

Tutti vorremmo essere considerate persone piacevoli e solari, ma non è detto che lo siamo davvero: il test dell’allegria serve a scoprirlo!

La Primavera è per eccellenza la stagione della leggerezza, della gioia, del piacere di stare all’aria aperta e insieme agli amici dopo il duro periodo invernale.

Naturalmente gli abitini e le tutine colorate sono l’abbigliamento perfetto per le prime, calde giornate della bella stagione. Per questo motivo le prenderemo come simbolo della rinascita primaverile.

Quello che vogliamo scoprire con questo test è se le persone che ci circondano ci percepiscono come persone allegre e solari oppure come persone troppo seriose e un po’ pesanti.

Lo faremo analizzando le scelte di abbigliamento che faresti in vista delle prime uscite di primavera!

Test dell’Allegria

Per fare questo test ti basterà scegliere la tutina o l’abitino che indosseresti più volentieri. Non chiederti se ti starebbe bene o male, se si addice al tuo fisico o no. Scegli soltanto sulla base del tuo senso estetico!

1 – Abitino tropicale

Questo abitino tropicale ha una fantasia di grandi dimensioni e colori molto decisi. Porta alla mente delle rilassanti vacanze estive in mari esotici, cocktail a bordo piscina e serate danzanti sulla spiaggia.

Se hai scelto quest’abito, che è più estivo che primaverile, significa che le persone che ti conoscono ti considerano super allegra e piena di energia.

A volte si ha l’impressione di non riuscire a stare al passo della tua eterna voglia di fare, del tuo desiderio di provare nuove esperienze e formarti nuovi ricordi.

Sei una persona impegnativa, ma nel senso migliore che si possa immaginare!

2 -Tutina azzurra tono su tono

Questa tutina azzurra è raffinata e delicatissima. Anche se si tratta di un look che scopre le gambe, questo capo non risulta trasgressivo o troppo sensuale. Questo effetto si ottiene grazie a una scollatura appena percettibile e a una fantasia molto discreta.

Se hai scelto questo abitino significa che sei una persona molto moderata che non ama esternare le proprie emozioni in maniera troppo chiassosa. Al contrario, non ami coloro che si mettono sempre e comunque al centro dell’attenzione e che fanno di tutto per ottenere l’approvazione altrui.

Per questa tua discrezione le persone ti considerano una persona piacevole ma non necessariamente allegra. Il tuo modo di fare è fin troppo pacato per trasmettere l’energia contagiosa della primavera, quindi potresti essere più facilmente associata all’inverno e al suo rigore. In realtà sei semplicemente una vera signora!

3 – Tutina hippie

Questa tutina non ha assolutamente nulla di sensuale! Le vibrazioni hippie che trasmette sono allegre, gioiose e piene di pace interiore.

Se ami indossare spesso questi capi dalle fantasie impegnative ma dai colori pastello significa che vieni considerata una persona in grado di portare grande serenità in coloro che hanno la fortuna di avere a che fare con lei.

Sei dotata di grande personalità e poco ego, quindi è davvero piacevole stare in tua compagnia, perché permetti a tutti di brillare incoraggiandoli ad esprimersi al meglio delle loro possibilità. Se ti considerano allegra? Assolutamente sì, quel tanto che basta a sollevare lo spirito senza sfociare negli eccessi!

4 – Abitino a fiori con fiocco

Quest’abitino rosa è probabilmente quello che più si avvicina all’idea generale di moda femminile per la primavera.

Si tratta di un modello delicato e super romantico, che comunica una grande gioia di vivere e di rinascere come i fiori in primavera.

Sei una donna delicata e femminile, che cerca sempre di fare la cosa giusta ed essere amata da tutti.

Probabilmente per questo tuo modo di fare le persone ti considerano un po’ troppo timida e non comunichi chissà quanta allegria esplosiva. Questo non significa che tu sia una persona pesante e seriosa, semplicemente che non riesci a esternare in maniera contagiosa la tua energia.

Dovresti sforzarti di essere più espansiva? Forse gli altri ti capirebbero di più, ma se risulta troppo forzato per il tuo carattere non sarà necessario.

