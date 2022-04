Questi segni hanno una vita difficile perché sono autodistruttivi

Gli astri ci rivelano quali sono i segni più autodistruttivi dello zodiaco. Questi segni sabotano loro stessi.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce pregi e difetti. Il nostro carattere e la nostra personalità evolvono nel tempo e le nostre esperienze di vita e la nostra infanzia influiscono molto sull’adulto che diventeremo, ma di base il segno zodiacale determina alcuni nostri atteggiamenti come la tendenza ad essere autodistruttivi.

Se fai parte di questa classifica hai la propensione ad auto sabotarti. Faresti meglio a combattere questo atteggiamento che rovina la tua vita perchè ti fa mancare di autostima e assalire costantemente da pensieri negativi rendendoti una calamita per le avversità.

Fai parte di questa classifica?

Ecco i 3 segni zodiacali più autolesionisti

Questi segni si lamentano spesso di essere sfortunati in realtà lo sono davvero. Tendono a pensare al peggio e non hanno fiducia nelle loro capacità finendo per attrarre negatività.

Avere un comportamento distruttivo non impedisce di vivere una vita appagante e felice.

Se continuate ad aspettarvi il peggio e a non concedere fiducia neppure a voi stessi non uscirete da questo circolo vizioso. I pensieri cupi ingrigiscono la vostra esistenza. Provare ad apportare positività nella vostra vita fermando i pensieri negativi e tramutandoli in pensieri positivi e quando avete un problema invece di focalizzarvi su di esso spostate le vostre energie ed attenzioni sulle soluzioni. Assisterete in poco tempo ad un grande cambiamento nella vostra vita.

Ecco la classifica dei segni più distruttivi:

Pesci

Questo segno è molto sensibile e creativo ma anche un innato difetto: la titubanza. Essere titubante gli impedisce di cogliere le opportunità che la vita gli offre e la sua eccessiva emotività gli gioca brutti scherzi perché di fronte ad ogni piccolo ostacolo si demotiva. Questo segno pensa sempre al fallimento, al pericolo imminente, al rischio e non vede opportunità. Il Pesci rischia di sentire dei vuoti emotivi. Dovresti colmare quei vuoti credendo di più nel tuo infinito potenziale.

Vergine

Questo segno è rigoroso, preciso, ben organizzato e molto esigente, soprattutto esige molto da se stesso. E’ lui il primo a criticarsi e rimproverarsi se qualcosa va storto e lo fa senza clemenza. I nativi della Vergine sono vittime del loro perfezionismo. Questo segno analizza pro e contro di tutto per cui se qualcosa va storto tende a provare una grande frustrazione. La Vergine dovrebbe credere maggiormente nelle sue capacità e nelle proprie risorse. Un intoppo non cambia il risultato, gli errori servono per darci un insegnamento e migliorare e vedere il lato positivo anche in ciò che va storto ci insegna ad essere più positivi.

Cancro

Il terzo segno in classifica tra i segni più lesionisti è il Cancro. Questo segno spesso è vittima delle sue emozioni, come il Pesci. Troppo emotivo e sensibile si abbatte facilmente di fronte ad un ostacolo. Il Cancro dovrebbe adottare un meccanismo di difesa per trasformare le sue debolezze in punti di forza e cogliere i benefici dalle avversità. Piangersi addosso non serve e non cambia le cose ma focalizzare gli errori fatti aiuta a non riprodurli. Questo segno è anche molto intuitivo. Non si fida del suo intuito a causa della poca fiducia che ha nelle sue risorse. Il suo intuito lo guida verso la realizzazione di progetti vincenti, sarebbe meglio tenere questo particolare sempre in a mente.

L’astrologia è un’arte divinatoria e le previsioni astrologiche non hanno un fondamenti scientifico. Sentitevi liberi di credervi o confutarli.