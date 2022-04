Per fare colpo su questi segni zodiacali devi sempre fornirgli emozioni forti

I segni zodiacali che amano le emozioni forti sono quelli a cui non puoi di certo proporre una serata di fronte al camino. Devi fare i salti mortali con loro! Curiosa di sapere chi siano?

Forse sei tu o forse si tratta della tua amica del liceo o, ancora, di quel fidanzato che hai avuto quando eri una ventenne.

Parliamo di quel tipo di persona che, se non viene stimolata da emozioni veramente molto forti, si annoia o pensa semplicemente che tu non valga abbastanza.

Ehi, non si ragiona mica così nella vita!

Scopriamo subito la classifica di oggi (e teniamoci alla larga da chi ci giudica in base solo ai suoi standard).

I segni zodiacali che amano le emozioni forti: scopri se conosci qualcuno tra le prime cinque posizioni

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di essere “vittime” delle emozioni forti.

Se non sentono le urla o non percepiscono una vera e propria tempesta sentimentale non credono di avere tra le mani un rapporto di valore!

Ovviamente, stelle e pianeti sanno bene quali sono i segni zodiacali che amano le emozioni forti, per questo abbiamo chiesto loro di aiutarci con la classifica di oggi dell’oroscopo!

Quello che ci serve sapere, infatti, è quali sono le persone che vorranno da noi sempre di più. Che si tratti di litigate, di grossi gesti d’amore o di qualsiasi altra cosa che possa rivoluzionare la vostra relazione, questi segni zodiacali bramano le emozioni forti più di qualsiasi altra cosa!

Pronta a scoprire chi solo i primi cinque nella classifica dell’oroscopo?

Pesci: quinto posto

Che i nati sotto il segno dei Pesci siano persone con un minimo con la testa fra le nuvole è indubbio… dopotutto è risaputo che i Pesci vivono in un mondo tutto loro!

(E no, non è sotto le onde del mare: quelli sono un tipo tutto differente di pesci).

I Pesci sono persone che amano vivere una vita romanticizzata al massimo, per questo se volete fare colpo su di loro farete bene a sfoggiare una bella armatura scintillante!

Che i nati sotto il segno dei Pesci siano quindi segni che amano le emozioni forti è praticamente scontato: ora che lo sapete, datevi da fare di conseguenza!

Bilancia: quarto posto

Lo sappiamo: non avreste mai detto che la Bilancia, così gentile e genuina, avrebbe fatto capolino della classifica dei segni zodiacali che amano le emozioni forti.

Eppure è proprio così: i nati sotto il segno della Bilancia adorano vivere emozioni veramente al limite!

Questo vuol dire che se volete catturare la loro attenzione o mettervi in buona luce ai loro occhi dovete assolutamente… fare rumore!

Alla Bilancia piacciono le emozioni forti e se non gliene date un poco perderà quasi immediatamente interesse per voi. Preferiscono i bad boys che danno loro sempre molto filo da torcere!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro adorano un poco di dramma nelle loro vite e… sì, spesso cascano vittime della ricerca di emozioni forti.

Spesso, infatti, i Cancro non si rendono conto di quanto possono essere irretiti dai sentimenti e dalle emozioni che scuotono.

Sognando il Principe Azzurro ad occhi aperti, spesso i Cancro si convincono che più ci sono pianti e traumi e… meglio è!

C’è da dire, almeno, che i Cancro sono persone che si aspettano, prima o poi, anche un poco di concretezza. Potete tenere viva la loro attenzione solo fino ad un certo punto: poi dovrete mostrare un minimo di buona volontà!

Vergine: secondo posto

Abituati come sono ad essere perfetti, puntuali e precisi (ehi, non è che sono anche nella classifica dei segni zodiacali più precisini di tutti quanti?), i nati sotto il segno della Vergine amano tantissimo le emozioni forti!

Un solo avvertimento: non lo ammetteranno mai!

La Vergine, infatti, è un segno che si trova particolarmente attratto dalle persone che creano un vero e proprio vortice di avventure ed impedimenti.

Insomma sono attratti… dai loro opposti!

Questo segno, però, non ammetterà mai consapevolmente di essere una persona che ama le emozioni forti. Dovrete crederci sulla fiducia!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano le emozioni forti

Cari Gemelli, siete veramente persone che vivono per il lampo del fulmine, per il momento in cui vi sembra che la barca si rovesci sottosopra!

Sapete benissimo di essere persone particolarmente sensibili all’idea di vivere una vita piena di colpi di scena ed emozioni forti.

Peccato che chi vi sta vicino, a volte, non è dello stesso parere!

Se volete far capitolare un Gemelli ai vostri piedi dovete fare in modo di non fargli mai capire quale sarà la vostra prossima mossa!

Essere misteriosi, intriganti e completamente impossibili da prevedere è la vostra mossa migliore se volete conquistare un Gemelli.

Ehi, potete controllare la nostra classifica dei segni zodiacali più drammatici per capire da chi prendere spunto se non avete idee!

Sappiate che per conquistare un Gemelli, però, dovete essere veramente intriganti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.