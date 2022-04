Il look over 50 perfetto per il pranzo della domenica si crea così!

Il look over 50 perfetto per il pranzo della domenica al ristorante è facile da realizzare e di super tendenza. Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà le basi per creare un look al passo con le tendenze adatto all’occasione!

È stata una settimana impegnativa, tra il lavoro stressante, la cura della casa e della famiglia, che non vediamo l’ora arrivi il weekend per goderci un po’ di meritato riposo. Squilla il vostro cellulare, rispondete alla chiamata: i vostri amici hanno appena invitato te e la tua famiglia a trascorrere la domenica fuori per un pranzo in agriturismo fuori città oppure vicino al mare. Ed è subito panico, perché non avete la minima idea di cosa indossare! Nessuna paura! Ci siamo noi di CheDonna ad aiutarvi in ogni situazione stilistica vi si presenti!

Siamo abituate a realizzare i nostri look giornalieri, che rispettino le nostre esigenze quotidiane fatte di impegni di lavoro incastrati a quelli famigliari. Quindi indossare outfit che siano trendy ma soprattutto comodi è la necessità primaria.

Quando poi arriva il weekend non vediamo l’ora di sfoggiare dei nuovi look, che non siano quelli che indossiamo ogni giorno, ma non sappiamo da dove iniziare!

Se questo è il tuo caso sei sulla guida di stile giusta, perché vedremo come realizzare dei look over 50 perfetti per il pranzo della domenica che vadano bene per la “mezza stagione”!

Look over 50: per il pranzo della domenica tira fuori il lato chic che è in te!

La domenica è un giorno di festa e di riposo, ma ciò non significa che dobbiamo riposare dallo stile, perché la moda non va mai in vacanza! Quindi anche la domenica dobbiamo tirare fuori il lato fashion che è in noi, creando look che siano chic!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i look da realizzare over 50 per il pranzo domenicale:

blusa, pantalone taglio uomo e scarpa flat : non c’è niente di più chic di una ballerina a punta flat, ancora di più se abbinata ad un pantalone a vita alta, morbido in gamba e corto in caviglia, con una blusa a fantasia portata all’interno. Chic e comoda!

: non c’è niente di più chic di una ballerina a punta flat, ancora di più se abbinata ad un pantalone a vita alta, morbido in gamba e corto in caviglia, con una blusa a fantasia portata all’interno. Chic e comoda! pantalone a zampa e tacco 10 cm: saliamo leggermente di livello (in termini di eleganza) con un outfit composto da maglioncino di lana leggero, pantalone a vita alta con gamba a palazzo e tronchetto con tacco 10 cm. Elegante, chic, e senza tempo!

saliamo leggermente di livello (in termini di eleganza) con un outfit composto da maglioncino di lana leggero, pantalone a vita alta con gamba a palazzo e tronchetto con tacco 10 cm. Elegante, chic, e senza tempo! abito midi, cardigan e sneakers: se le temperature lo permettono inizia a sfoggiare il tuo abito midi, da indossare con cardigan lungo e sneakers. A proposito, le sneakers sono i nuovi accessori di tendenza, da avere nei modelli top!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i migliori look over 50 per il pranzo della domenica!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le tendenze del momento!