Colazione sana sia dolce che salata: per iniziare la giornata al top

Iniziare la giornata con il piede si può a partire da una colazione sana sia dolce che salata: scopriamo le alternative.

Stanchi del solito latte e biscotti o cappuccino e cornetto? Ma soprattutto state cercando un’alternativa più sana, equilibrata e completa e che ci dia la giusta carica per iniziare la giornata nel migliore dei modi?

Allora ecco alcune idee per una colazione sana, sia dolce che salata. A seconda dei propri gusti si potrà optare per entrambe le tipologie a patto di saper scegliere i giusti alimenti. Non vi sono infatti controindicazioni a consumare una colazione dolce, importante è che contenga gli zuccheri giusti.

Al contrario se si preferisce consumare il salato di buon mattino troverete qualche valida proposta. Scopriamo allora le idee per portare in tavola una colazione sana e gustosa e iniziare la giornata al top.

Ecco alcune idee per una colazione sana sia dolce che salata

Dire che la colazione è uno dei pasti più importanti della giornata è ormai cosa ovvia. Tutti i nutrizionisti si battono su questo punto e anche se ancora in tanti non amano il primo pasto della giornata prima o poi dovranno arrendersi.

La colazione è infatti fondamentale per iniziare bene la giornata, a patto però di farla nella maniera giusta. Quante volte vi sarà capitato di mangiare “male” a colazione e di sentirvi poi stanchi per tutto il resto della giornata, magari con un grosso buco sullo stomaco a metà mattina, spossatezza, mal di testa e così via.

Questi inconvenienti possono capitare quando non si consuma una colazione corretta, composta dai giusti nutrienti. Se fate parte di quella schiera di persone che al mattino bevono un caffè al volo e via dovrete iniziare a cambiare le vostre abitudini se volete guadagnare in termini di salute e benessere.

Scopriamo allora alcune valide alternative per una colazione sana sia dolce che salata, da prepararsi in casa.

1) Granola croccante. Facile e veloce, preparare la granola in casa è davvero semplice. Si tratta infatti di un mix carico di energia e nutrienti composto da fiocchi d’avena, frutta secca come mandorle, noci, nocciole, pistacchi e così via, e frutta disidratata come uvetta, mirtilli, cocco e altro. Poi si aggiunge un po’ di sciroppo d’acero e miele ed il gioco è fatto. Si mescolano bene gli ingredienti e via tutto in forno così da rendere la granola super croccante. A questo punto potremo gustarla con dello yogurt, ma anche con la frutta fresca o il latte, sia vaccino che vegetale. Il bello è che la granola si può conservare per diversi giorni dentro ad un contenitore ermetico, quindi niente scuse, potrete prepararla in anticipo e gustarla al mattino. Qui trovi la ricetta della granola homemade: per un pieno di gusto, energia e piacere senza zucchero.

2) Smoothie con latte vegetale e frutta. Ad esempio si può optare per latte di mandorla, banane e fragole. Lo smoothie è una bevanda dietetica a base di frutta o verdura che si consuma fredda, da preparare o con la frutta congelata o con cubetti di ghiaccio. In particolare, d’estate è perfetto per iniziare la giornata con il piede giusto. Inoltre, si può aggiungere anche lo yogurt. Ricordiamo però che a differenza del classico frullato lo smoothie deve essere bello ghiacciato. Qui trovi la ricetta del protein smoothie bowl: una colazione ideale per chi si allena.

3) Barrette di cereali fatte in casa. Se non fate una colazione come si deve perché pensate di non avere tempo, con questa soluzione non potrete avere più scuse. Basterà prepararle il giorno prima e portarsele ovunque. Una colazione dolce, golosa e sana allo stesso tempo che ci fornirà subito l’energia di cui abbiamo bisogno al mattino. Le barrette energetiche sono infatti composte da fiocchi d’avena, frutta secca e semi oleosi, si preparano senza zucchero, burro o olio. Qui puoi trovare una ricetta per preparare in casa barrette energetiche ai semi di sesamo e cioccolato.

4) Uova. Una colazione salata può essere composta da un paio di uova, che possiamo cuocere al tegamino o all’occhio di bue, qui scopri le dritte. Altrimenti possiamo farle strapazzate (ecco come farla cremose) oppure sode, scopri gli errori. Aggiungiamo anche qualche fetta di avocado e una fetta di pane integrale.

5) Due fette di salmone affumicato e una fetta di pane integrale. Una fonte di proteine nobili e acidi grassi Omega3. Possiamo aggiungere anche qui dell’avocado o un altro frutto di stagione.

6) Ricotta. Altrimenti possiamo optare per un formaggio magro o della ricotta, altrimenti del caprino. Abbiniamolo con una fetta di pane integrale e un frutto.