Lei è una delle influencer e blogger più amate e famose in Italia. Ma vi ricordate com’era Chiara Biasi all’inizio della carriera? Spunta la foto rivelatrice.

Chiara Biasi è una delle influencer più note in Italia e il suo successo è maturato nel corso di diversi anni anche grazie all’aiuto dell’amica Chiara Ferragni: è stata proprio l’influencer più importante d’Italia, infatti, a suggerire a Chiara di aprire un blog di moda e lifestyle. Il successo è arrivato in fretta e ora Chiara è seguitissima su Instagram. Ma vi ricordate com’era agli albori della sua carriera?

Originaria di Pordenone, Chiara Biasi si è poi trasferita a Milano in cerca di fortuna e si può proprio dire che l’abbia trovata. Nella città della moda, infatti, ha conosciuto Chiara Ferragni, che le ha consigliato di aprire un blog dedicato alla moda e al lifestyle che ha ottenuto immediato successo e ha catapultato Chiara nell’olimpo delle fashion blogger italiane più famose in assoluto.

Grazie al suo blog, la Biasi ha instaurato durature collaborazione con marchi prestigiosi, di cui è stata orgogliosa testimonial. Un successo invidiatissimo che ha addirittura spinto alcuni ladri a intrufolarsi nottetempo nel suo splendido appartamento di corso Venezia a Milano. Sembra che i malviventi le abbiano rubato una serie di oggetti del valore complessivo di 100.000 euro. Un duro colpo per Chiara, che però ha affrontato la situazione con grande calma e dignità.

Non è stato l’unico evento spiacevole che l’influencer ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. All’età di 20 anni, infatti, Chiara è stata colpita da un’ischemia, che l’ha ovviamente spaventata molto e le ha fatto capire quali fossero le cose davvero importanti nella vita. Nonostante sia molto benvoluta dai suoi followers, Chiara è recentemente stata accusata di eccessiva magrezza, accuse a cui lei ha risposto immediatamente dichiarando di essere magra di costituzione e di non voler assolutamente dare il cattivo esempio alla giovanissime che la seguono. La blogger ha inoltre fatto discutere per una battuta sul Coronavirus davvero poco apprezzata sul web.

Com’era Chiara Biasi all’inizio della carriera

Anche all’inizio della sua carriera, Chiara Biasi era assolutamente bellissima. I lunghi e fluenti capelli scuri e lo sguardo intenso, infatti, sono rimasti sempre gli stessi.

Alcuni hanno però affermato che l’influencer (che ha sempre stupito i fan con i suoi look fantastici) abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni, ma lei stessa ha voluto subito mettere in chiaro la situazione dichiarando di essersi rifatta solo il seno. Insomma, il cambiamento dai suoi esordi è innegabile ma sarebbe dovuto esclusivamente alle normali trasformazioni che si verificano normalmente nel corso dei 20 anni. Una bellezza acqua e sapone, quindi, che la Biasi sa sempre come valorizzare al meglio.