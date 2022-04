Amici 21, la sfida continua: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sfidano i “Cuccadoro”

By

Ad Amici 21 la sfida tra gli insegnanti (Alessandra Celentano e Rudy Verbi vs Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro) continua senza sosta. Chi di loro però ha vinto agli occhi degli utenti della rete? La risposta ti stupirà.

Amici 21 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo serale, che sta ottenendo un ottimo riscontro da parte dei telespettatori e non solo.

Durante il corso di queste puntate, il pubblico ha avuto modo di poter vedere gareggiare non solo gli allievi di quest’anno, che stanno provando a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche i loro insegnanti. Da un paio di puntate, infatti, abbiamo assistito alle sfide musical tra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che ci hanno deliziato prima con Sister Act e poi Heidi, contro Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che hanno danzato e cantato sulle note di Grease e Happy Days.

La giuria ha sempre preferito i Cuccadoro, ma il pubblico della rete invece chi ha preferito tra questi due team tutto pepe? Per rispondere a questa domanda, come al solito, abbiamo lanciato un sondaggio sul serale di Amici 21 e le risposte non sono tardate ad arrivare.

Prof di Amici 21: il pubblico non ha dubbi e al serale premia Loro!

Prima di rivelarvi il verdetto dei nostri lettori, in merito alle sfide ad Amici 21 ci sono alcune importanti considerazioni da fare. La prima è che questo sondaggio è stato ideato e pubblicato sui nostri canali social con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere in merito ai personaggi e programmi trattati.

Il risultato si base attraverso una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali del caso, in modo da poter controllare la percentuale chi divide i due team. Detto questo vediamo subito chi ha goduto delle preferenze dei nostri lettori e chi invece dovrà restare a bocca asciutta.

Ad avere la meglio è stato il team dei Cuccadoro! Il pubblico della rete ha preferito, dunque, esprimere tutta la loro preferenza a Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che hanno offerto durante il corso del serale esibizioni provenienti dai più grandi show di tutti i tempi.

Nonostante Stefano De Martino, membro della giuria che di recente ha visto crescere la carriera della sua ex collega, abbia provato più volte a far risalire la sua insegnante, il risultato è rimasto invariato e il team composto da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha ottenuto soltanto una percentuale minima di preferenze in questa sfida tutta social.

Ad Amici di Maria De Filippi la sfide non finiscono mai e non ci resta che attendere il serale per poterne gustare altre tutte nuove.