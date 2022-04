Scopri quanto è forte la vostra coppia grazie al nostro test di oggi

By

Il test su quanto è forte la vostra relazione vi aiuterà a capire se siete destinati a durare o se non supererete l’estate: lo vuoi provare?

Va bene, avere una relazione diciamo che è la parte più facile dell’equazione. Incontri qualcuno che ti piace, scopri di piacergli, vi vedete per un appuntamento e… beh, ecco che vi siete fidanzati!

Il difficile, però, è mantenerla questa relazione in mezzo a tutta una giungla di altre persone, ex fidanzati, lavoro, stress e chi più ne ha più ne metta.

Oggi scopriamo insieme se siete destinati a durare o se c’è la possibilità che l’estate che arriva sia l’ultima per voi. Pronti?

Test su quanto è forte la tua relazione: dicci cosa vedi nel disegno e scopri se durerete

Lo sappiamo tutti che con l’alzarsi delle temperature (tanto aspettato) iniziano anche i primi problemi di coppia.

Ehm, no capiamoci: tu ed il tuo fidanzato non vi lascerete perché sta arrivando l’estate ma di certo potreste avere qualche piccolo problema se non siete fatti l’uno per l’altra.

Il test su quanto è forte la tua relazione è qui per aiutarci a capire che cosa succederà tra di voi. Riuscirete ad arrivare e a superare il periodo estivo oppure vi lascerete presto?

La risposta si nasconde in questo quadro de pittore surrealista Jim Warren. Come vedi, infatti, quella che potrebbe essere una cascata potrebbe anche essere, semplicemente, una donna che prende il sole.

Tu che cosa hai visto per primo nel disegno?

Ricorda che non esiste mica una risposta giusta, esiste solo la tua!

Pronta a scoprire la verità sul tuo rapporto?

hai visto un paesaggio naturale con una bella cascata : le cascate sono uno dei simboli più importanti di rinascita e risveglio.

Ehm… ci dispiace dirtelo ma il test su quanto è forte la vostra relazione potrebbe darci una risposta alquanto “negativa”. Forse non durerete poi così tanto!

Vedere questo paesaggio, infatti, ti parla di qualcosa che il tuo animo sta veramente bramando e no, non si tratta di una visita su un’isola deserta!

(Anche se siamo sicuri che non ti dispiacerebbe proprio per niente).

Evidentemente il test su quanto è forte la vostra relazione ha individuato qualcosa che tra di voi non va . Magari si tratta di un periodo particolarmente difficile che, inconsciamente, ti fa sognare la libertà o un nuovo inizio tutto per te.

Forse il test che ti aiuta a capire che ruolo ricopri nella tua coppia potrebbe aiutarti a individuare il motivo di questa situazione!

No, non hai paura di un tradimento o che ci sia un’altra persona tra di voi! (Per capire che cosa c’è di fondato nei tuoi timori ti consigliamo il test delle paure in amore, che ti svela se sono fondate o meno).

Vedere un volto o una figura umana, in questi test, è sempre legato al fatto che non hai paura di guardare in faccia la realtà.

Anche nel quadro astratto, infatti, tu vedi una persona: è come se stessi guardando te stessa! Succede perché non hai paura di confrontarti con quello che hai davanti o perché, con ogni probabilità, sei veramente in pace con il tuo compagno o con la tua relazione. Insomma, potreste durare veramente molto a lungo: buon per voi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.