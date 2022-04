Test: scegli un’immagine e scopri un messaggio per te

Il test di oggi nasconde un messaggio per te. Osserva le tre immagini e scegline una. L’immagine è legata ad un messaggio che qualcuno vuole farti avere.

Ogni giorno scopriamo ed impariamo qualcosa in più su noi stessi. Queste scoperte ci aiutano a migliorare come persone ed anche ad andare nella direzione che ci spinge verso la nostra felicità. Se impariamo a riconoscere i nostro bisogni e le nostre necessità realizzarli ci farà sentire appagati.

Test come questo nascono con lo scopo di insegnarci qualcosa. Usa questo test come un mezzo per avviare un percorso introspettivo. Questo test ha lo scopo di intrattenerti e non sostituisce una diagnosi clinica.

Test: scegli una immagine e riceverai un messaggio

In questo momento della tua vita starai affrontando una nuova sfida e probabilmente sei in cerca di qualche risposta. Forse il messaggio che stiamo per darti contiene le delucidazioni che cerchi. Scegli una tra queste 3 immagini e leggi il profilo corrispondente:

Immagine numero 1

Hai scelto le gambe, una delle parti del corpo umano più forte, coloro che ci sostengono e ci permettono di andare in qualsiasi direzione vogliamo. Questa immagine indica che è tempo di muoverti e di effettuare un cambiamento importante. Il messaggio per te riguarda proprio questo. Da tempo sei in una relazione instabile che ti sta facendo soffrire. Hai scoperto bugie e tradimenti e questo è il momento di mettere fine a questa relazione e prendere una nuova strada. Asseconda quel bisogno di scappare da quel qualcosa che è più grande di te. Le tue emozioni sono negative ora, hai perso il tuo ottimismo, hai perso la fiducia in te stesso e non sei più sicuro delle tue verità. Allontanati da quella persona, muovi subito i primi passi verso la libertà e tornerai ad essere felice.

Immagine numero 2

Se hai scelto l’uomo davanti al libro significa che hai bisogno di sapere una verità. Hai dei dubbi in amore e non sei sicura se continuare sia la cosa giusta al momento. Hai fatto tanti sacrifici per arrivare dove sei ora ma i dubbi ti stanno tormentando. Il messaggio è: ” E’ tempo di fare chiarezza”. Nel bene o nel male devi assolutamente mettere un punto e dissipare i tuoi dubbi. Chiedi, indaga, analizza, a volte le verità sono scomode ma servono per chiudere un capitolo o per ripartire in meglio. Quello che devi fare è chiudere con il passato, buttarti tutto alle spalle e abbracciare un cambiamento.

Immagine numero 3

Se hai scelto la terza immagine significa che hai bisogno di protezione. Negli ultimi tempi sei stata messa a dura prova da difficoltà e problemi di vario tipo. Sei stanca e senti il bisogno di riposare. Il messaggio per te è quello di dare più importanza a ciò che ti fa stare bene. C’è una persona in particolare con la quale ti scambi dei messaggi che potrebbe cambiare la tua vita. Approfondisci questa conoscenza e scopri se per voi c’è la possibilità i iniziare un rapporto importante. Azzarda, tenta e sarai premiato.