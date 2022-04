Ecco i che si annoiano presto in una relazione: il tuo partner è tra loro?

Questi segni zodiacali si annoiano subito in una relazione: speriamo che il tuo partner o quel ragazzo che ti piace non siano nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Magari non è il tuo partner a trovarsi nella classifica di oggi dei segni zodiacali: magari ci sei tu!

Oggi abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni che non possono fare a meno di trovare le relazioni stabili… piuttosto noiose!

Conosci sicuramente anche tu una persona che ha provato a fare di tutto per stare con te e poi, quando ti ha finalmente conquistata, ha improvvisamente perso interesse.

Forse è il caso di controllare bene le prime cinque posizioni di questa classifica, per capire con chi hai a che fare da subito!

I segni zodiacali che si annoiano subito in una relazione: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Niente da fare, appena hai detto “sì” quella persona ha deciso che non le interessava più avere una relazione con te.

Ma come è possibile? Semplice, potrebbe essere nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Parliamo dei segni zodiacali che si annoiano subito quando sono in una relazione: per loro, l’amore e la stabilità, sono una vera barba!

Ovviamente non vorremmo mai che tu trovassi in questa classifica il tuo partner ma, in caso invece ci trovassi la tua nuova cotta, almeno sai a che cosa stai andando intorno.

I segni zodiacali che si annoiano a morte nelle relazioni possono farti letteralmente impazzire e, lo sai anche tu, prevenire è decisamente meglio che curare.

Pronta a scoprire chi si trova in classifica?

Ariete: quinto posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano moltissimo il dramma o i drammi. Lo diciamo senza mezzi termini perché ogni Ariete onesto con sé stesso potrà ammetterlo: agli Ariete piace molto il prima di una relazione e, invece, non apprezza tanto la relazione in sé per sé.

Amanti dei drammi e delle situazioni al limite, agli Ariete sembra sempre che manchi qualcosa quando sono in una relazione.

Non possono farci niente!

Sagittario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario sono persone assolutamente poco in grado di rimanere in una relazione. Per il Sagittario l’amore può diventare spesso molto noioso: che disdetta!

I nati sotto questo segno sono persone che hanno un concetto veramente molto complicato dell’amore. I Sagittario, infatti, vivono per le farfalle nello stomaco e per le emozioni forti.

Peccato, però, che non possano sempre chiederle e che in una relazione, prima o poi, questi sentimenti si trasformano! I Sagittario vedono questo passaggio come la morte di ogni relazione ed ecco che sopraggiunge la noia!

Scorpione: terzo posto

Che i nati sotto il segno dello Scorpione siano persone che si possono annoiare facilmente in amore non è una sorpresa.

Il fatto è che gli Scorpione si annoiano facilmente praticamente di qualsiasi cosa che non li tenga “in bilico”, sia nelle relazioni che nel lavoro!

Per gli Scorpione la cosa più importante è sentirsi sempre, costantemente, stimolati. Se volete una relazione con uno Scorpione, quindi, sappiate che dovrete fare di tutto per tenere attivo e vivo il loro interesse! Da un lato, fortunatamente, quando gli Scorpione provano dei sentimenti genuini non c’è bisogno di costruire degli artifici per mantenerli interessati. Sì ma quando li provano questi sentimenti genuini gli Scorpione?

Gemelli: secondo posto

Il motto dei Gemelli è veramente molto (ma molto) semplice. Per loro è importante avere quello che non possono avere: quando poi riescono a metterci le mani sopra ecco che, improvvisamente, i Gemelli non lo vogliono più!

(Ehi, non è che si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali che ti vogliono solo quando non ti possono avere?).

I Gemelli sono generalmente persone che si stufano presto di tutto: cambiano lavoro, compagnie, interessi e anche fidanzati con molta facilità.

Il problema dei Gemelli è che, quando non ci sono drammi o scossoni forti, si sentono spesso veramente molto annoiati. Non cambiano per cattiveria ma perché sanno che così potranno divertirsi un poco!

Se conoscete o siete fidanzati con un Gemelli sapete, probabilmente, che questo loro atteggiamento li rende anche molto affascinanti.

Alla lunga, però, c’è il rischio che si stufino gli altri!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si annoiano presto in una relazione

Cari Toro, è arrivato il momento di ammettere questo lato di voi che non vi piace molto esplorare.

Le relazioni sentimbentali vi mettono veramente molto in crisi perché è facile che vi annoiate quando vi sentite sicuri ed amati!

Ai Toro, infatti, sembra quasi che non sia mai vero che qualcuno possa avere dei sentimenti per loro.

Questo vuol dire, semplicemente, che i Toro sono persone assolutamente non in grado di concepire le relazioni se non… con un pizzico di dramma al loro interno!

(Ma, stranamente, non sono tra i segni più drammatici dello zodiaco).

Un Toro è capace di sabotare le sue relazioni grazie, semplicemente, alla percezione falsata che ha di sé e di quello che “vuole avere” da un rapporto.

Porte che sbattono, urla, grida, colpi di scena: se questo non c’è il Toro pensa che la situazione sia noiosa e… beh, prende provvedimenti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.