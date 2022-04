Vestirsi con i colori della primavera: ecco 5 capi azzurri

By

Vestirsi “di primavera” si può. Come? Indossando i suoi colori. Ecco quindi 5 capi azzurri perfetti per questa stagione.

L’azzurro è più di un colore: potremmo definirlo uno stato d’animo, oppure un modo di essere.

Questo colore infatti ha ispirato canzoni, film (ne Il Diavolo Veste Prada la temibilissima Miranda Priestly definisce il ceruleo come il colore del momento) e poi è il colore del cielo, del mare e ci consente di portare sempre un pezzettino d’estate addosso.

L’azzurro, infatti, non è mai stato accantonato dal mondo della moda: a volte è stato trascurato, messo da parte, ma è comunque uno dei tipici evergreen.

Oggi appunto è ancora di moda, come sempre, e lo hanno sfoggiato sulle loro passerelle Alberta Ferretti, StellaMcCartney, Valentino (che ha pensato di abbinare il top color cielo al verde prato).

E noi come possiamo indossare l’azzurro e iniziare anche noi a sentirci “l’estate addosso”? Ecco alcuni capi pensati ad hoc per questo.

Vestirsi di primavera: ecco 5 capi azzurri

Come dicevamo, l’azzurro rappresenta alla perfezione la primavera. Sa di fresco, di luce, ma è anche un colore in grado di sorprendere in tutte le sue sfumature.

Se stai pensando di indossarlo, ma non sai come fare, ecco 5 capi azzurri per te, trendy ed economici.

Abito a trapezio

Che tu voglia andare, a cena fuori, ad un party esclusivo, questo abito a trapezio farà comunque al caso tuo.

Rigorosamente da indossare di sera (e da abolire di giorno) questo abito plissettato è il primo di questa serie di capi azzurri perfetti per la primavera.

La sua nuance ricorda proprio quella del cielo sereno di questa stagione, privo di nuvole, chiaro, luminoso e ti consentirà quindi di avere sempre un tocco di luce addosso.

Come se tutto ciò non bastasse, costa davvero pochissimo: su Shein lo troverai a soli 19 euro.

Abito cut out

Chi dice moda primavera 2022 dice cut out, c’è poco da fare. E poi questo abito celeste rappresenta in pieno una nuance di questo periodo.

Quest’abito, acquistabile su Shein a 8,99 euro, è perfetto sia per uscire di giorno, magari con delle loafer, ad esempio, oppure dei sandali bassi, che di sera, con dei tacchi a spillo.

Maglia a maniche lunghe

Questo capo è decisamente più casual rispetto ai precedenti, ma è altrettanto trendy.

Da indossare, ad esempio, con un pantalone bianco e delle scarpe basse per un aperitivo con le amiche, ma anche con una minigonna e dei tacchi a spillo per andare a cena fuori, questo capo, all’apparenza semplicissimo, è estremamente versatile.

E su Shein costa solo 4,99 euro.

Crop top

Ecco un crop top perfetto per la primavera. Come indossarlo? Con dei jeans a vita alta ed una cintura in vita, ad esempio.

Ma anche con uno shorts e dei sandali alla schiava quando fa molto caldo. Insomma, anche questo capo è molto versatile e costa soli 5,99 su Shein.

Pantaloni Bohemien

La primavera è per antonomasia la stagione in cui i fiori sbocciano, le città ed i paesi si ricominciano a colorare, dopo il grigiore dell’autunno e dell’inverno.

Quindi, cosa c’è chi meglio che indossare anche un prato fiorito? Ecco quindi dei pantaloni floreali stile bohemien, comodissimi tra l’altro per uscire di giorno. Quanto costano? Soli 9 euro su Shein.