Test della Passione | Sei una donna più romantica o passionale?

Con il test della passione in amore capiremo cosa rappresenta per te la passionalità e quale ruolo ricopre nella tua vita.

Quando si parla di passione, nella maggior parte dei casi si pensa a una passione d’amore, un sentimento dirompente che investe la nostra vita sconvolgendo completamente i nostri piani.

Proprio il nostro modo di gestire e di vivere la passione amorosa dice moltissimo della nostra capacità di manifestare i nostri sentimenti.

Spesso infatti le persone passionali sono difficili da gestire, hanno un carattere forte, focoso e imprevedibile.

Al contrario, le persone più romantiche hanno un carattere mite, spesso molto accomodante. Tendono anche a manifestare le proprie emozioni in maniera più razionale e più ponderata.

Anche se in realtà ogni persona è passionale e romantica allo stesso tempo, con questo test cercheremo di capire quale dei tuoi aspetti è prevalente nel tuo carattere.

Test della Passione in Amore

Per capire “come si infiamma” il tuo cuore, non dovrai fare altro che osservare le quattro immagini che ti proponiamo e scegliere istintivamente quella che preferisci. Cerca di non pensarci molto e soprattutto di non analizzare le immagini per “pilotare” la tua decisione. Lasciati guidare dall’istinto.

1 – Il cuore con le spade

Se hai scelto questo cuore significa che sei una persona in grado di tenere sotto controllo la sua passionalità.

Provi emozioni molto forti, che spesso hanno una grande influenza sul modo in cui vivi determinati periodi della tua vita ma la tua grande razionalità ti permette di gestire e moderare le tue passioni.

Si può dire quindi che sei una persona passionale ma ragionevole, che trae forza dalle proprie passioni ma non si lascia sopraffare e non lascia che quelle passioni prendano il controllo della sua vita.

2 – Il cuore alato

Questo cuore è l’unico con un ampio paio d’ali. Se hai scelto quest’immagine significa che sei una persona estremamente romantica.

Per te l’amore è un modo per elevarsi a livello spirituale. Rappresenta la possibilità di provare sensazioni positive, migliorare il proprio carattere, mettersi alla prova e comprendere meglio se stessi e gli altri.

Questo significa che sei una persona davvero poco passionale nell’accezione comune del termine. Provi grande passione e grande coinvolgimento nei confronti delle emozioni dell’amore ma non delle sue manifestazioni fisiche, come l’amore erotico.

3 – Il cuore incoronato

Una corona rappresenta sempre l’elevazione e la glorificazione di chi la indossa. In questo caso non è una persona a indossare la corona ma un simbolo di amore e di forza, cioè un cuore a molti “strati”.

Se hai scelto questa immagine significa che la tua passione è molto profonda ma molto nascosta. Come vedi, infatti, il cuore rosso si trova al centro della figura, circondato da uno spesso margine rosa.

Questo significa che proteggi le tue emozioni e la tua passionalità perché ritieni che entrambe siano molto preziose. Non possono essere sprecate con persone che non conosci o con persone indegne delle tue confidenze.

Si può dire quindi che sei una persona molto passionale ma molto discreta, che preferisce esprimere le sue emozioni solo con un numero ristrettissimo di persone amate e degne di fiducia.

4 – Il cuore infiammato

Il cuore infiammato è il simbolo per eccellenza di una passionalità focosa e trascinante. Le tue passioni sono davvero troppo forti e troppo violente per essere controllate dalla razionalità.

Anche se con l’età sei riuscita probabilmente a trovare una via di mezzo, nella maggior parte delle cose importanti finisci per manifestare i tuoi sentimenti positivi e negativi senza filtro.

Questo fa di te una persona sicuramente onesta e diretta, apprezzata da moltissime persone per la sua schiettezza ma anche piuttosto temuta per la violenza delle sue reazioni.

Non ti consigliamo di tenere a bada il tuo cuore, per il semplice motivo che risulterebbe assolutamente impossibile. Ricorda però che esprimere le proprie passioni non dovrebbe mai spaventare gli altri. A lungo andare rovineresti i tuoi rapporti sociali. Cerca almeno di operare una scelta, manifestando il tuo vero essere solo con alcune persone “preparate” ad affrontarti.

