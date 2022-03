Chi è il protagonista di questo quadro? La risposta ci svela se sei buono

By

Il test della bontà è qui, per aiutarci a capire quanto sei altruista e portato ad essere buono con gli altri. Credi di conoscerti veramente?

Tutti, chi più e chi meno, siamo convinti di essere persone assolutamente buone nel profondo. Non è vero?

Crudelia De mon a parte, siamo convinti che nessuno vorrebbe definirsi “cattivo” o poco altruista!

Il nostro test della personalità di oggi è qui per dirti come stanno veramente le cose su di te.

Dovrai solo dirci chi o cosa vedi nel dipinto di oggi: che ne dici, ti va di metterti alla prova con noi?

Test della bontà: scopri quanto sei buono grazie a questa illusione ottica

L’illusione ottica che abbiamo deciso di presentarti oggi è dell’attore ed illustratore canadese Victor Molev e… sembra proprio strana non è vero?

Guardala bene, te l’abbiamo messa qui sotto: cosa ti sembra di vedere nel disegno?

Come tantissimi altri test della personalità che hai già provato su CheDonna.it, sai benissimo che questo quadro non ha un solo soggetto.

Alternativamente, infatti, puoi vedere un cagnolino vicino ad un albero o… un volto di persona!

Non c’è una risposta giusta perché l’intento dell’artista era proprio quello di fondere i due soggetti insieme.

Noi, però, vogliamo sapere che cosa hai visto prima in questa immagine: il test della bontà, quindi, ci svelerà se e quanto sei buono.

Pensi di sapere già quale sia la risposta?

hai visto prima un cane : e se i cani non ti piacciono, non ti preoccupare. Qui c’è un test che ti chiede di indovinare quanti gatti ci sono nell’illustrazione ! Il nostro test della bontà, però, che cosa ci dice di te?

Ovviamente sei una persona che mette la lealtà al primo posto: sei gentile con il prossimo ma fedele all’inverosimile con le persone che ti stanno vicino.

Sei una persona che non ha paura di mostrare il suo lato più tenero e hai sempre in mente il benessere degli altri. Certo che sei buono!

Il test della bontà ci dice che chi vede un cane come primo elemento del disegno è qualcuno che gli altri dovrebbero proprio tenersi stretto.

Sei empatico, pieno di energie, entusiasta della vita e veramente buono… in tutti i sensi! Gli altri non sanno che tesoro hanno tra le mani quando ci sei tu nella loro vita!

Quel fiore che pende verso il centro potrebbe sembrare un occhio, la coccinella una narice: insomma, hai visto il volto di una donna.

Più che buono dobbiamo dire che tu sei una persona che non ha nessun problema a combattere per sé stessa. Metti i tuoi ideali e le tue aspirazioni al primo posto e sei una persona diretta e precisa.

Non sei cattiva ma non sei neanche troppo altruista o generosa: devi pensare a te stessa prima che a tutti gli altri! Potresti aver “perso la strada” crescendo, quando ti sei allontanata da tutto quello che ti faceva sentire “bambina”. Fortunatamente per te, qui trovi un test che ti aiuterà a capire chi sei diventata nella vita!

Forse, a volte, aprirsi un poco di più al rapporto con le altre persone potrebbe cambiare la tua percezione della vita. Si tratta solo di un suggerimento che potrebbe aiutarti a stare meglio con le persone che ti circondano e che ti vogliono bene!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.