Non puoi sorprendere questi segni zodiacali: il loro intuito è sempre al top

Se sei uno dei segni zodiacali più intuitivi sicuramente avrai già intuito chi è il primo della nostra classifica dell’oroscopo… vero?

Dai, lo sai anche tu che fin da piccola hai sempre avuto un modo di fare decisamente diverso da quello degli altri.

Sei sempre stata in grado di capire subito che cosa succedesse, di leggere le emozioni delle persone. Ma come fai?

Forse la risposta si nasconde tra le stelle ed i pianeti e la nostra classifica dell’oroscopo di oggi: ti va di scoprirla insieme a noi o la conosci già?

I segni zodiacali più intuitivi dell’oroscopo: scopri la classifica dell’oroscopo di oggi

Lo hai sempre saputo: hai una marcia in più degli altri e quella marcia si chiama “intuizione“!

A differenza dei tuoi amici, dei tuoi parenti o dei tuoi fidanzati tu sei sempre stata in grado di “capire” meglio degli altri cosa succede… nella vita!

Forse sei uno dei segni zodiacali più intuitivi di tutto l’oroscopo o forse no. Quello che è certo è che la classifica di oggi dell’oroscopo ci aiuterà a capire quali sono quei segni a cui non si può veramente nascondere niente… neanche per sbaglio!

Pronta a scoprire la verità su di te e sulle persone che ti circondano?

Gemelli: quinto posto

La sensibilità proverbiale dei Gemelli fa veramente molto comodo quando parliamo di intuizione. I Gemelli, infatti, entrano a pieno diritto nella classifica dei segni zodiacali più intuitivi dell’oroscopo: sono capaci di “scannerizzarvi” da testa a piedi solo con uno sguardo!

Se un Gemelli ha una brutta sensazione nei vostri confronti… beh, quasi sempre ha ragione. Sono tra i segni più intuitivi e misteriosi dello zodiaco: non si aprono quasi mai con nessuno!

Pesci: quarto posto

Incontrare una persona nata sotto il segno dei Pesci porta spesso a farsi questa domanda: “Ma questo Pesci ci fa o ci è?”. Ai Pesci piace particolarmente far finta di essere dei veri e propri “sciocchini”, che non capiscono niente di quello che succede loro intorno.

Non fatevi ingannare: i Pesci sono tra le persone più intuitive nello zodiaco!

Avete mai fatto caso al fatto che i Pesci sanno sempre come comportarsi, in qualsiasi situazione?

Il motivo è che la loro intuizione li guida sempre a passo sicuro, poco importa cosa succeda intorno a loro. Che invidia!

Aquario: terzo posto

Chi è nato sotto il segno dell’Aquario è generalmente una persona estremamente pratica nei rapporti con gli altri. I piedi sempre ben piantati al suolo, una soluzione sulle labbra e tanto amore nel cuore: non potete di certo immaginarli diversi da così!

Questo non vuol dire, però, che gli Aquario non siano persone intuitive… anzi! Quello che scelgono di fare gli Aquario, molto più che spesso, è chiudere un occhio di fronte alle vostre “scappatelle”, di qualsiasi tipo esse siano. Convinti come sono che in fondo tutti sono “salvabili”, gli Aquario soffocano la loro intuizione… ma non pensate che non ci sia! Vedono tutto e, prima o poi, agiscono di conseguenza!

Scorpione: secondo posto

Ma è mai possibile che gli Scorpione, così pragmatici e con la testa sulle spalle come sono, siano tra i segni zodiacali più intuitivi dell’oroscopo?

La risposta è ovviamente sì: avete mai parlato veramente con uno Scorpione?

I nati sotto questo segno sono persone in grado di “leggere” una stanza entrando semplicemente nell’ambiente.

Riconoscono rapporti di forza, caratteri deboli e situazioni con una semplice occhiata e sono veramente capaci di estrarre il massimo da queste occasioni!

Uno Scorpione è abituato a praticare il suo talento per l’intuizione perché sa che è quella che gli donerà un vantaggio non indifferente su tutti gli altri.

C’è un motivo se gli Scorpione sono sempre guardati come leader (ed è proprio il fatto che sono molto intuitivi).

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più intuitivi dell’oroscopo

Cari amici del Cancro, probabilmente vi aspettavate già di essere in cima alla classifica dei segni zodiacali più intuitivi di tutto l’oroscopo.

C’è una ragione, infatti, se non siete in quella dei meno interessanti dello zodiaco: voi sapete sempre tutto di tutti… anche prima di loro!

I nati sotto il segno del Cancro, da questo punto di vista, sono veramente magici!

Riescono a capire tutto degli altri e spesso ancor prima di conoscerli: gli basta un’occhiata! (Alla persona e ai social network della stessa: ok che sono magici ma i Cancro non hanno ancora la palla di cristallo).

Il Cancro è un segno al quale non potete veramente nascondere niente: inutile cercare di “gabbarlo”, raccontandogli qualche menzogna. (Ci dispiace, quindi, se siete uno dei segni zodiacali più bugiardi fra tutti). Sono persone che si fidano del proprio istinto quasi ciecamente visto che, più di una volta, li ha portati ad avere ragione. I Cancro sono anche persone che cercano di dare agli altri più di una possibilità ma quando decidono di tagliare i rapporti potete star certi che non torneranno mai indietro: ricordate che essere onesti, con loro, è la cosa migliore da fare!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.