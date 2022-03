Ecco i segni zodiacali degli uomini più insensibili dello zodiaco

Il tuo partner non capisce le tue richieste di attenzioni? Forse fa parte dei segni zodiacali più insensibili dello zodiaco.

L’amore è un sentimento complicato che diventa più semplice man mano che impariamo a capire l’altro. Ogni individuo è un tesoro di emozioni, esigenze, aspettative, sogni e così via. Rendere felice il partner significa riuscire in qualche modo ad interpretare e soddisfare i bisogni dell’altro e quanto meno a capire le sue richieste di attenzioni. Purtroppo per 3 segni dello zodiaco tutto ciò è praticamente impossibile, non essendo loro stessi sensibili ai complimenti e alle avances della partner non capiscono neanche le richieste di attenzioni della controparte.

Il tuo partner è insensibile e non riesci ad ottenere le sue grazie? Se è distaccato e non comprende le tue richieste di attenzioni forse fa semplicemente parte dei segni più insensibili dello zodiaco.

I 3 segni dello zodiaco più insensibili alle richieste di attenzioni della partner

Gli uomini che appartengono a questi 3 segni zodiacali sono i meno dimostrativi dello zodiaco dal punto di vista affettivo. Non solo non reagiscono alle tue avances ma non comprendono neanche quando è il momento di farle per compiacere la partner. Secondo gli astrologi è la loro appartenenza astrale la causa principale della loro innata insensibilità.

1. Gemelli

Gli uomini Gemelli sono indipendenti e desiderano una partner con la quale avere un rapporto alla pari e non una donna che faccia le veci di una madre. La sua donna ideale è la sua migliore amica e confidente, una donna dalle tante risorse proprio come lui. Una donna che rispetta questi criteri probabilmente diventerà la madre dei suoi figli. Quando il Gemelli è poco dimostrativo ed insensibile è perchè si sente braccato e manifesta il bisogno di spazio. Questo segno ha bisogno di respirare. Se non lo presserai sarà lui a venirti a cercare per condividere con te un momento di intimità o raccontarti le sue giornate dato che ama avere un rapporto saldo e confidenziale con la sua metà.

2. Bilancia

Con il nativo della Bilancia bisogna essere cauti. Questo segno mal tollera critiche e giudizi soprattutto se a farli è la sua dolce metà. Agli occhi dell’amata vuole essere perfetto e desiderato, le critiche lo destabilizzano e lo mettono sul chi va la. Mai dire all’uomo Bilancia come fare qualcosa, come pulire casa, o stirare o obbligarlo a fare qualcosa come se la partner fosse una mamma. La Bilancia è troppo orgoglioso e vuole essere indipendente. Inoltre se è sfuggente è solo perchè la sua partner gli sta impedendo di fare il predatore. Mai fargli mancare il desiderio della conquista. Non è scontato che certi uomini vogliano assolvere a questo ruolo da cacciatore.

3. Scorpione

Il nativo dello Scorpione è molto misterioso ed introverso ma al tempo stesso passionale. Come il Gemelli e la Bilancia desidera sentirsi libero e avere il desiderio di passare alla conquista. Lo Scorpione ama sentirsi desiderato ma non troppo, gli piace che la partner faccia la sfuggente, lo stimola a cercare di riconquistarla. La sua donna dovrà godere di tutta sua fiducia. Questo segno non tollera i tradimenti. Per il nativo dello Scorpione ci vuole una donna sicura di se e in grado di risvegliare in lui la passione e la motivazione per rendere la relazione una sorpresa continua.