Era la fidanzata del capitano Tommasi in Don Matteo: oggi è mamma ter

Era la bellissima fidanzata del capitano Tommasi in Don Matteo ed è diventata mamma per la terza volta. Ecco di chi stiamo parlando.

La conosciamo tutti come una delle più avvenenti attrici italiane e ha recitato nel ruolo della fidanzata del capitano Tommasi nella serie cult Don Matteo.

Oggi è diventata mamma per la terza volta e lei e il suo compagno non potrebbero essere più soddisfatti e felici dell’arrivo di un nuovo membro in famiglia. Ecco di chi tratta.

È stata la fidanzata del capitano Tommasi in Don Matteo: oggi è diventata mamma per la terza volta

Stiamo parlando della splendida Ilaria Spada che ha recentemente dato alla luce il suo terzo figlio avuto con il marito Kim Rossi Stuart.

Un passo molto importante per lei, che fino a qualche anno fa diceva di non saperci assolutamente fare con i bambini. Invece, nel 2011 ha dato alla luce il suo primogenito, Ettore, e nel 2019 il secondo figlio Ian. Del terzogenito non di conosce ancora il nome, ma si sa che è nato nella stessa clinica in cui sono venuti al mondo i suoi due fratellini. È stata la coppia stessa a dare l’annuncio della nascita del piccolo su Instagram con una foto dei due genitori con un cuoricino e la scritta “Benvenuto piccolo”.

Il parto è avvenuto senza complicanze e si è conclusa con successo, hanno riferito il ginecologo Luca Cipriano e l’ostetrica Lilli Baldacchino, che hanno seguito la gravidanza di Ilaria e con cui l’attrice ha voluto farsi scattare alcune foto ricordo. “Il piccolo e la mamma stanno bene” ha affermato Donatella Possemato, direttrice della clinica Santa Famiglia. “Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita”.

Ilaria Spada aveva annunciato la sua terza gravidanza durante un’intervista rilasciata a un noto giornale femminile. Nell’intervista ha ammesso che “prima i bambini mi spaventavano. Finché c’è stata la svolta della mia vita, anzi due. La conduzione dello Zecchino d’oro. Lì ho scoperto quanto mi piacciono i bambini… La seconda quando è nata mia nipote. Sono impazzita”. L’attrice è stata poi fotografata con il pancione alla prima del film Una famiglia mostruosa.

Ora Kim Rossi Stuart e Ilaria, che si sono conosciuti oltre un decennio fa tramite l’amica in comune Caterina Balivo e si sono sposati con una cerimonia blindatissima riservata a pochi intimi, non potrebbero essere più felici e appagati della loro grande famiglia. Arriverà un quarto figlio? Chissà…