Ex Uomini e Donne oggi è una dottoressa: ha detto no al GF

Da Uomini e Donne alla medicina: ex corteggiatrice cambia totalmente vita e dice no al Grande Fratello per amore dei propri pazienti.

Sono tante le ragazze che, negli anni, hanno partecipato a Uomini e Donne con il sogno di trovare il vero amore. C’è chi l’ha trovato come Rosa Perrotta, Clarissa Marchese, Alessia Cammarota e tante altre e c’è chi, invece, non è riuscito a trovare il principe azzurro. Molte ragazze, dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, hanno trovato la propria strada nel mondo dello spettacolo.

Tra le ex protagoniste del programma di Maria De Filippi che hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo ci sono sicuramente Giulia De Lellis, Beatrice e Ludovica Valli che sono diventate influencer molto seguite così come Rosa Perrotta e Clarissa Marchese. C’è, tuttavia, anche chi ha scelto di chiudere definitivamente con il mondo dello spettacolo dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi e iniziare una carriera diversa.

Da Uomini e Donne alla medicina: la nuova vita dell’ex corteggiatrice

C’è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, dopo aver cercato l’amore in tv senza avere molta fortunata, è torata alla sua vita riuscendo a realizzare il sogno di diventare una dottoressa. Lei è Marta Pasqualato ed è stata una corteggiatrice del dating show di canale 5 durante il trono di Nicolò Brigante che le preferì Virginia Stablum con cui, però, la storia finì poco dopo.

Marta, dopo essersi laureata in Medicina, oggi è medico di famiglia a Martellago nel Veneziano. Pur avendo scelto la strada della medicina, l’ex corteggiatrice continua a lavorare come influencer e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere, la Pasqualato che, in passato era stata accostata nuovamente a Nicolò Brigante, ha svelato di essere stata anche contattata per partecipare al Grande Fratello, ma di aver rifiutato non volendo partecipare a trasmissione televisive e non volendo lasciare i propri pazienti.

“Un nuovo capitolo della mia vita è iniziato, sapete bene quanto ho sudato per sedermi su questa sedia, sapete quanto sia difficile per una giovane donna farsi spazio in questo mondo che ancora nel 2022 rimane ancora tanto maschilista, ma non fatevi abbattere dalla società donne, i sacrifici alla fine vengono SEMPRE ripagati”, ha scritto Marco su Instagram condividendo con i suoi 317mila followers la gioia di aver realizzato il sogno di diventare una dottoressa e di aiutare i propri pazienti con dedizione e tanto amore.