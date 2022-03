Dice di amarti ma poi ti insulta? E’ una proiezione psicologica

A volte gli escono delle frasi e delle considerazioni che ti uccidono. Parole pesanti che fanno male e ti chiedi dove sia finito tutto il suo amore.

I meccanismi dell’amore sono molteplici e alcuni non riusciamo proprio a comprenderli. Difficile capire perchè il partner che dice di amarci se ne esca con frasi offensive in cui mostra tutto il suo disprezzo. ” Non capisci niente!… Sei come tua madre!…. Sei totalmente ignorante!…. ” frasi come queste fanno sicuramente male al rapporto ma forse dovresti sapere perchè vengono dette e qual è il loro significato a livello psicologico.

Quante volte hai sofferto per alcune frasi che ti ha detto il tuo partner? Anche se le ha pronunciate in un momento di rabbia, hanno continuato ad assalire la tua mente continuando a farti male. Perchè il partner si comporta in questo modo? Pensa davvero quelle cose? Disprezzo e amore possono coesistere?

Proiezioni psicologiche in coppia. Impara a capirle

Le proiezioni psicologiche a volte fanno male e sono tossiche eppure sono inevitabili. Forse comprendendo appieno il loro significato psicologico imparerai a dargli il valore che meritano.

Innanzi tutto dovresti sapere che le proiezioni sono inconsce e escono fuori come macigni pesanti sorprendendo persino chi le pronuncia ma dovresti sapere che le cose che ti dice non sono cose che pensa di te ma il frutto di una distorsione della realtà.

Le sue proiezioni sono il frutto della sua storia personale. Ce la prendiamo con il partner e gli attribuiamo la colpa delle mancanze che abbiamo avuto o dei tratti caratteriali che ci infastidiscono dei nostri genitori.

Proiettare è inevitabile, è un qualcosa che facciamo tutti, chi più chi meno e chi apertamente e chi no. La proiezione può essere sia negativa che positiva.

La proiezione positiva è quella che si manifesta all’inizio della relazione e si confonde con il termine aspettative. Abbiamo la tendenza a proiettare in modo positivo molte qualità del partner. Queste qualità servono per fargli prendere “punti” e vincere il premio di prescelto. Dobbiamo in qualche modo giustificare a noi stessi il motivo di quella scelta.

Le proiezioni purtroppo non restano sempre positive, col tempo mutano. Dopo l’idillio del periodo iniziale dell’innamoramento torniamo ad essere più realistici e a guardare nel nostro prisma della distorsione.

Secondo alcuni psicanalisti in realtà noi guardiamo sempre attraverso un prisma distorto il nostro passato e i nostri desideri. E’ distorto perchè quello sguardo è carico di condizionamenti e influenza il risultato finale. Tutto il nostro vissuto influenza le nostre reazioni.

Se da una parte le proiezioni positive sono necessarie per farci desiderare di creare un legame con il nostro prescelto, d’altra parte le proiezioni negative sono un veleno per la relazione.

Le proiezioni negative solitamente si innescano in caso di incomprensioni o mancanza di informazioni. Facciamo un esempio comune a molti: il partner ritarda e non ci avverte. Scatta la nostra proiezione negativa e ci arrabbiamo. Guardiamo nel prisma carichi di risentimento e la macchina della proiezione negativa inizia a tirare fuori rimproveri, basati sulla nostra percezione “errata” della realtà.

In realtà state solo toccando i vostri punti dolenti, una vostra insicurezza, una vostra paura e la state proiettando sul partner.

Quel ritardo non annunciato probabilmente apre delle ferite, fa riemergere il dolore per un abbandono o di un tradimento. Questo è il motivo per il quale capita di dubitare della fedeltà dell’altro senza una ragione apparente.

Le proiezioni negative sono dannose se prolungate dato che minano la serenità della coppia e creano un clima conflittuale e privo di fiducia.

Il vero grande rischio è che più muoviamo queste accuse più il nostro cervello si convince che sono vere. Più dici a te stessa che il partner non ti ama più te ne convinci, più dici al partner che non ti ama, più lui comincia a crederci.

Ricordati che anche lui ha le sue cicatrici e potrebbe iniziare ad allontanarsi fino a desiderare di chiudere definitivamente la vostra relazione.

Disinnescare l’effetto di queste proiezioni non è impossibile. La chiave è quella di non commettere l’errore di convincersi della fondatezza di quei rimproveri ma di creare uno scudo. Nel caso in cui non si riesca a creare un distacco, che è l’unico antidoto che la coppia ha a disposizione per combattere questo veleno, la relazione subirà un intossicamento e finirà per morire, lentamente e dolorosamente.