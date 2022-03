10 consigli per riaccendere la passione in una coppia

La passione è quella cosa che a lungo andare, in un rapporto, potrebbe affievolirsi. Non è una regola, ma tutto dipende dai ritmi della propria vita è dal rapporto instaurato con il partner. La vita frenetica, gli impegni lavorativi e familiari a volte contribuiscono in modo negativo. Il partner non ha più attenzioni per voi, non come all’inizio del rapporto e la crisi inizia da qui.

Comprendere le esigenze proprie e quelle del partner contribuiscono alla svolta nella ricerca della passione sessuale di coppia perduta. Vediamo insieme i 10 consigli per riaccenderla.

Come risvegliare il desiderio di un uomo e come risvegliare il desiderio femminile

Parola chiave risveglio: create il vostro mantra per questo argomento. Il desiderio infatti anche se sempre presente potrebbe affievolirsi. Deve essere risvegliato. Il primo consiglio è sicuramente quello di giocare di fantasia. Rinnovare il vostro abbigliamento notturno e curare il proprio aspetto, contribuiscono a risvegliare il desiderio maschile. Potreste magari non avere tempo per sistemarvi la sera, ma bastano pochi dettagli come un profumo e un completo sexy e il gioco è quasi fatto, il resto sta a voi e alla vostra fantasia. Per risvegliare il desiderio femminile a volte invece basta partire da piccole attenzioni, come un bacio prima di andare a dormire, carezze e coccole. Accompagnate sempre il partner verso le vostre fantasie. Se saprete incontrarvi riuscirete a risvegliare ciò che dorme latente.

Passione a letto : parola chiave uscire dagli schemi

Se è da un po’ che non fate sesso con il partner, il desiderio ha bisogno di una forte scossa. Ricominciate da zero, con le coccole e il corteggiamento. Dovete pensare di essere tornati indietro, quasi all’inizio della conoscenza. Ripescate da lì tutto il vostro desiderio assopito. Le coccole creano l’intimità che ormai era andata persa. Non passate subito all’azione diretta. Dovete concedervi dei lunghi preliminari e solo dopo arrivare al dunque in camera da letto.

Come riaccendere un rapporto di coppia

Inutile girarci intorno, a volte il rapporto di coppia ha problemi che non riguardano la sfera sessuale e quindi in quel caso dovete capire come agire. Se il vostro attrito è dato dalla mancanza di intimità, dovete capire da dove parte il problema. Non incolpate il partner per la mancanza di attenzioni ma fateglielo capire, magari avvicinandovi affettuosamente. Chiedete letteralmente le attenzioni che vi mancano, ma con tono ironico, scherzoso e mai arrabbiato o con disappunto. L’attrito che si crea infatti, peggiora la vostra situazione a letto. Questo è forse il punto focale da cui partire, se la mente è infatti occupata da cattivi pensieri il corpo la seguirà di conseguenza.

Passione a letto ma non solo

Parliamo di letto, ma la monotonia e la noia si celano proprio a letto. La trasgressione, in alcune coppie, contribuisce a risvegliare la passione perduta. Uscite dalla monotonia che avete sempre portato a letto. Il tutto dipende dalla vostra personalità e dalle vostre esigenze che devono ovviamente essere condivise. Utilizzare sex toys, completi sexy, fare giochi di ruolo, fare sesso sotto la doccia o in vasca da bagno, utilizzare una colonna musicale stimolante o utilizzare profumazioni particolari sono solo alcuni esempi. Potete inoltre provare a prendere spunto da contenuti per adulti. Provare posizioni nuove può essere un altro suggerimento utile, dipende tutto dalla vostra fantasia e in caso manchi utilizzare il web per approfondire antiche pratiche orientali. Per trasgredire a volte è necessario chiedere consiglio anche a chi della passione fa la propria ragione di vita. Attraverso il link Wyylde potrete avere accesso a un social del tutto innovativo, dove la sessualità e i suoi problemi non sono più un tabù. Potrete confrontarvi con chi ha un pensiero diverso dal vostro, con chi ha più esperienza e con chi ama la trasgressione. Prendere spunto dal mondo esterno è un altro buon punto di partenza

Riaccendere il desiderio nella coppia

Riassumendo in 10 punti i consigli per risvegliare la vostra passione a letto si può dire che :

Parlatene con il partner senza farne una colpa ;

giocate con qualcosa di nuovo rispetto ai vostri standard ;

Usate profumi e abbigliamento sexy seguendo i gusti del partner ;

giocate di seduzione come se foste in fase di conoscenza ;

anche i dettagli fanno la differenza, mai lasciare nulla al caso ;

confrontatevi con chi vi può aiutare, anche uno psicologo o un amico con cui avete un rapporto di estrema confidenza ;

giocate con posizioni nuove e cercate sempre modi nuovi per stimolarvi, in base ai vostri gusti e alla vostra personalità ;

iniziate dalle coccole e non abbiate fretta ;

Confidatevi tra di voi, cercate di capire insieme le motivazioni che vi hanno condotto all’arresto della vostra intimità ;

capite a monte quale è il problema, se solo sessuale, per mancanza di tempo o frenesia, oppure se dipende da altro. Il modo migliore per agire è sempre quello di valutare il proprio punto di partenza.

Come dimostra l’articolo https://www.guidapsicologi.it/articoli/come-riaccendere-la-passione-di-coppia, diverse possono essere le motivazioni che conducono a questo disagio di coppia e diverse soluzioni possono essere messe in pratica