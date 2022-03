Test: scopri cosa rivela la lunghezza dei tuoi capelli del tuo carattere

La lunghezza dei nostri capelli rivela molti tratti della nostra personalità. Dimmi quanto sono lunghi i tuoi capelli e ti dirò chi sei.

Quanto lunghi sono i tuoi capelli? La lunghezza dei capelli rivela molti aspetti della personalità di una donna. Scopri qualcosa ti te che forse non sapevi o chi è veramente il tuo interlocutore solo a partire da come ha scelto di tagliare i capelli.

I capelli sono una delle nostri maggiori armi di seduzione. Le donne usano i capelli per comunicare il loro stato d’animo e lo fanno scegliendo tra infinite varianti di colore, pettinature e tagli. Oggi ti sveliamo cosa comunica una donna in base alla lunghezza dei suoi capelli.

Test: dimmi quanto sono lunghi i tuoi capelli e ti dirò chi sei

Fare il test è semplice, devi solo leggere il profilo corrispondente alla lunghezza dei tuoi capelli. Questi test hanno lo scopo di intrattenerti e non sostituiscono una diagnosi clinica.

Risultato del test

1 Capelli molto corti

Se hai scelto di portare i capelli cortissimi significa che sei una persona calma e solare. Ami fare amicizia, conversare e fare nuove esperienze. Sei anche molto enigmatica e in alcune occasioni mostri il tuo lato eccentrico e sconsiderato. Di fronte ad un problema tiri fuori tutta la tua saggezza e di fronte ad un cambiamento tutto il tuo spirito di adattamento.

Trovi sempre il lato positivo nelle cose, i compromessi ed il terreno comune. I capelli corti sono pratici e ti permettono di essere sempre in ordine senza sforzo. L’eleganza per te non ha prezzo.

2 Capelli di media lunghezza (collo-orecchie)

Se hai optato per questo taglio di capelli significa che sei una persona che non ha peli sulla lingua. Sei una persona che ricerca l’equilibrio sia nella vita privata che in quella professionale. Sei molto lunatica e abbastanza egocentrica. Sei affascinata dalle mode e non temi di apportare stravolgimenti al tuo look. Per te la vita vale la pena di essere vissuta senza compromessi.

3 Capelli sotto le spalle

Se la lunghezza dei tuoi capelli è sotto le spalle significa che sei una donna femminile e soddisfatta del tuo aspetto. Socievole, empatica e solare ti piace perderti in chiacchiere. Ami la sensazione di sentirti desiderata e non rinunci ad essere una donna affascinante.

Aperta al dialogo e senza pregiudizi, vai d’accordo con tutti, in particolare con gli uomini dato che sei innatamente civettuola e questo attrae molto il pubblico maschile.

4 Capelli molto lunghi

Le persone che optano per una lunghezza chilometrica per i loro capelli, sono fantasiste e tendono a stare tra le nuvole. Romantiche e sensibili aspettano il lieto fine in amore e l’incontro di un vero Principe Azzurro. In amore non ti accontenti, miri alla perfezione e disdegni uomini gelosi e possessivi. Ti innamori spesso ma altrettanto velocemente le tue relazioni finiscono se non ci sono i presupposti giusti.