Test della Damigella | Cosa pensano davvero le tue amiche di te?

By

La damigella di solito è la migliore amica della sposa e il suo abito esprime la sua personalità: con questo test scopriremo la tua!

Non capita a tutte di essere scelte come damigelle per un matrimonio a cui teniamo particolarmente. Tutte però abbiamo sognato almeno una volta di indossare un abito bellissimo e seguire la sposa verso l’altare.

Di solito solo il colore dell’abito delle damigelle viene scelto dalla sposa. Nella maggior parte dei casi le damigelle hanno poi la quasi totale libertà di scelta per quanto riguarda il modello.

Il modello che indosseresti tu per il giorno più bello della tua amica dice moltissimo di te, ma può anche del rapporto che si instaura tra te e le tue amiche.

Pronta a scoprire come ti vedono e che idea hanno davvero di te?

Test dell’Abito da Damigella

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di fare un piccolo sforzo di immaginazione e scegliere il modello che porteresti più volentieri per entrare in chiesa appena dopo la sposa.

1 – Abito a sirena senza spalline

Questo elegantissimo abito a sirena rappresenta una perfetta via di mezzo tra l’abito da sera e l’abito da cerimonia.

Leggero, delicatissimo, raffinato ma allo stesso tempo molto elegante, quest’abito indica che sei una donna dalla personalità molto forte, che si impone anche senza fare nulla.

Conosci perfettamente i tuoi punti di forza fisici e caratteriali, quindi sai benissimo come sfruttarli e metterli in risalto per sentirti bellissima.

Le tue amiche ti ammirano per la tua capacità di essere sempre elegantissima e per la naturalezza con cui riesci a spiccare tra la folla.

Allo stesso tempo però sono anche convinte che a volte tendi a “oscurare” la loro presenza in virtù del tuo grande carisma naturale.

Questo significa che le amiche che amano davvero passare del tempo con te hanno un carattere forte come il tuo.

Non si sentono minacciate da te perché anche loro posseggono una forte personalità e un carattere molto deciso. Siete una squadra fortissima!

2 – L’abito romantico con i volant

Quest’abito propone un modello davvero molto raffinato, che non lascia quasi nulla alla sensualità. La scollatura è solo accennata e a catturare lo sguardo sono le vaporose balze sulle spalle.

Anche il pizzo, che di solito è considerato un tessuto molto sexy, in questo caso è utilizzato in una forma estremamente delicata, che addirittura suggerisce l’idea dell’innocenza piuttosto che della sensualità.

Se hai scelto quest’abito significa che sei una persona dal carattere estremamente gentile, che ama sentirsi in armonia con le persone che la circondano e soprattutto con le persone a cui vuole bene.

Non ami imporre la tua presenza in maniera aggressiva. Al contrario, preferisci di gran lunga essere apprezzata per le tue qualità caratteriali.

Preferisci che le persone ti scoprano poco a poco piuttosto che importi agli sguardi di tutti attirando la loro attenzione con qualche escamotage.

Per questo tuo carattere le tue amiche si fidano ciecamente di te e adorano la tua compagnia allegra, dolce e rassicurante.

Ti considerano un porto sicuro in cui rifugiarsi quando le cose vanno male o una consigliera fidata a cui chiedere un parere nei momenti più bui.

Si può dire che in qualche modo tu sia il cuore pulsante del tuo gruppo di amiche. Forse non la leader, ma colei che tiene tutte insieme e che fa in modo che tutte siano serene e che i contrasti vengano appianati con intelligenza piuttosto che con aggressività. Al mondo ci vorrebbero più donne come te.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.