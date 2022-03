Scopri se sei uno dei segni meno interessanti dello zodiaco (e perché!)

La classifica dei segni zodiacali meno interessanti ci dirà se e quanto sei barboso agli occhi degli altri. Non sarai mica primo, si spera!

Va bene, va bene: lo sappiamo che tutti abbiamo diritto, anche, ad essere noiosi una volta ogni tanto. Non possiamo essere sempre pronti a far divertire gli altri, a raccontare aneddoti interessanti o essere al centro dell’attenzione ogni volta!

La classifica di oggi dell’oroscopo, però, ci dirà quali sono i segni zodiacali che… beh, sembra proprio non abbiano niente da dire!

Scopriamo insieme perché e anche chi sono le persone meno interessanti dell’oroscopo!

I segni zodiacali meno interessanti di tutti: per caso sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ci sono persone, lo sappiamo bene, che possono essere veramente noiose quando vogliono.

Non si tratta di poter scegliere: semplicemente sono talmente poco interessate agli altri che non si fanno nessun problema nei loro confronti!

Oggi, invece dei segni zodiacali più noiosi di tutti in generale (che trovi qui) abbiamo deciso di parlare di tutti quei segni che non sono interessanti proprio per niente.

Ehi, ci dispiace: stelle e pianeti hanno stabilito che siete i segni zodiacali meno interessanti di tutto l’oroscopo: ma perché lo siete?

Non ci resta che scoprire insieme la classifica di oggi dell’oroscopo e cercare di stabilire che cosa c’è che non va.

Magari, una volta che scoprirete la verità, potrete anche provare a cambiare direzione!

Sagittario: quinto posto

Eh sì, cari Sagittario, forse non vi rendete conto di essere veramente poco interessanti agli occhi degli altri!

Tutto risale alla vostra ormai proverbiale indipendenza, che vi rende persone molto poco interessate agli altri.

I Sagittario, quindi, finiscono spesso per risultare poco interessanti agli occhi degli altri perché non condividono niente… con nessuno!

Che si tratti di parlare di amore, relazioni, semplici obiettivi lavorativi o nella vita i Sagittario si terranno tutto stretto a sé. Meno interessanti di così!

Bilancia: quarto posto

Care Bilancia, vi mettiamo nella classifica dei segni zodiacali meno interessanti di tutto l’oroscopo per un motivo e per un motivo soltanto.

Smettetela di cercare di compiacere tutti gli altri, ok?

La Bilancia è un segno che vuole assolutamente stare simpatica a tutti ed essere sempre il più possibile gradevole agli occhi degli altri.

Questo vuol dire che, spesso e volentieri, la Bilancia non fa altro che essere blanda: nella vita e nei rapporti! Evita le grande emozioni e anche di dare un proprio giudizio od opinione su quello che succede: vuole solo piacervi!

Ecco perché avere a che fare con le Bilancia, spesso e volentieri, può essere veramente molto poco interessante!

Ariete: terzo posto

Cari Ariete, vi guadagnate il primo gradino del podio della nostra classifica di oggi perché sapete essere veramente molto poco interessanti quando volete.

Peccato che vogliate veramente molto spesso!

Gli Ariete sono persone estremamente concentrate su di sé e questo, potete immaginarvelo, crea non pochi problemi.

Ecco che gli Ariete piangono a dismisura sulla vostra spalla, lamentandosi di qualcosa sulla quale non c’è molto da lamentarsi.

Subito dopo, però, quando voi provate a dire qualcosa che riguarda voi… gli Ariete sono improvvisamente molto poco interessati. Questa dinamica, che si ripercuote praticamente su tutto, rende gli Ariete uno dei segni mento interessanti dello zodiaco. Pensano solo a sé stessi e vi racconteranno sempre e costantemente le stesse cose!

Toro: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro sanno essere veramente poco interessanti quando si parla di rapporti con le altre persone.

I Toro sono persone spesso interessate a loro stesse, al proprio piccolo orticello: per loro non c’è veramente niente altro da considerare nella vita!

L’amico del Toro è potenzialmente quello che quando uscite a cena, prima di parlare con voi, deve fare la foto alla strada, al piatto che avete ordinato, un selfie con la luce giusta per poi postarlo su Instagram.

Mentre voi attendente di avere un poco del suo tempo l’amico del Toro sceglie i filtri, calibra i colori e pensa ad una didascalia.

Spesso e volentieri chi conosce bene i Toro si sente quasi una figurina, una comparsa nella loro vita. Ai Toro servono amici perché deve far vedere di averli, non perché deve star loro vicino o deve fiorire insieme a loro grazie all’amicizia!

Cari Toro: meno egocentrismo ed un pelo di più i piedi per terra potrebbero aiutarvi a smettere di essere visti come uno dei segni meno interessanti dell’oroscopo!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali meno interessanti dell’oroscopo

Ebbene sì, care Vergine, ci siete proprio voi al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Sapevate di essere il segno in assoluto meno interessante di tutto lo zodiaco?

Pensiamo proprio di no, vero? Voi, ai vostri occhi, siete persone assolutamente interessantissime!

Peccato, ecco, che gli altri non siano dello stesso avviso per un motivo solo: parlate solo di voi stessi e di perfezione!

La Vergine è un segno che stufa presto gli altri perché non fa altro che parlare di sé stessa e dei propri obiettivi.

Ci sono persone che non possono veramente più vedervi aprire la bocca! Care Vergine, pensate che poteva andar peggio: potevate trovarvi nella classifica dei segni più inconcludenti dello zodiaco e, oltre che barbose, potevate essere anche senza prospettive!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.