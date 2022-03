Ecco com’è la casa dei tuoi sogni in base al tuo segno zodiacale

Stai cercando casa? Gli astri ti rivelano come dovrebbe essere la tua dimora per farti stare bene in base al tuo segno zodiacale.

La nostra casa è il nostro porto rassicurante. Dovremmo non vedere l’ora di tornare a casa ogni giorno e sentirci a nostro agio tra le mura domestiche. Ogni casa ha il potenziale di essere una casa da sogno, anche se piccola può soddisfare tutti i nostri desideri. Gli astri sono sicuri di sapere come dovrebbe essere la casa di ciascun segno zodiacale per farlo sentire privilegiato come un Re.

Stare bene a casa propri è molto importante. La casa è il nostro bozzolo rassicurante e il luogo che oltre a farci sentire al sicuro dovrebbe farci sentire bene. Non serve una reggia per rendere una casa la casa dei propri sogni, serve solo realizzare alcune condizioni che migliorano il benessere psicologico dei suoi abitanti. Ogni segno zodiacale ha esigenze diverse e gli astrologi stanno per ricordarci cosa non dovrebbe mancare nelle nostre case per farci sentire a nostro agio nel nostro nido.

Come dovrebbe essere la casa da sogno di ciascun segno zodiacale?

La nostra appartenenza astrologica determina alcuni tratti della nostra personalità e quindi influisce sui nostri bisogni e desideri. Oggi gli astri ci svelano quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere la casa di ogni segno zodiacale affinché questo la abiti nel pieno del suo benessere.

Ariete

L’Ariete è un segno molto impulsivo ed iperattivo. Questo segno ha bisogno di spazio. Essendo anche spesso un artista, in casa sua non dovrebbero mancare dipinti importanti e mobili con un tocco autentico, vivaci, con colori a contrasto in linea con la sua personalità.

Toro

Il Toro non possiede peli sulla lingua, diretto e sicuro di se stesso trova confortevoli gli ambienti accoglienti, poco luminosi, che gli diano la sensazione di essere caldi e confortevoli. La loro casa dovrà essere impreziosita con oggetti belli e mobili di design. L’ arredamento deve rispecchiare la loro sobrietà per farlo sentire rilassato.

Gemelli

I Gemelli sono segni vivaci, socievoli e amano il colore. La sua casa ideale deve riflettere la sua vivacità. Mobili sobri ma decorazioni particolari sarebbero perfette anche perchè sente spesso il bisogno di apportare cambiamenti. In casa sua non possono mancare accessori tecnologici di lusso come i sistemi automatizzati dotati di controllo da remoto.

Cancro

I nativi del Cancro sono molto legati alla famiglia. La loro casa è il loro porto sicuro ed accogliente. Un luogo che combina classico e moderno e che lo fa sentire molto a proprio agio. La sua casa non deve necessariamente essere grande ma non rinuncia ad una cucina spaziosa e ben fornita dove poter cucinare e riunire tutta la sua famiglia.

Leone

Il Leone è un segno che ama spiccare. Brillante, competitivo e Pavone, abita felicemente in una casa molto carismatica. Non possono mancare mobili e oggetti stravaganti e pareti dipinte con colori vivaci e originali. La sua casa deve essere luminosa e spaziosa e permettergli di potervi organizzare diversi eventi.

Vergine

Un segno perfezionista come la Vergine non si sente a suo agio in una casa disordinata e mal organizzata. La sua casa dovrebbe essere pratica e funzionale. Dovrebbe possedere spazi ben suddivisi dove poter sistemare ogni cosa nel posto giusto. La Vergine è anche un segno che soffre di ansia per cui dovrebbe optare per un arredamento con colori neutri e colori pastello.

Bilancia

La Bilancia è un segno molto sensibile al lusso e all’eleganza. Questo segno si sente a suo agio in una casa spaziosa e lussuosa. Questo segno ama vivere nel suo caos e non sente la necessità che la casa sia ordinata e perfettamente pulita. Nel suo caos si sente a suo agio.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno che risente positivamente del contatto con la natura. La sua casa ideale dovrebbe essere in campagna, immersa nel verde. Allo Scorpione non serve una casa grande e lussuosa, una piccola baita in prossimità di un bosco lo renderebbe molto felice. Essendo un segno introverso la casa dovrebbe favorire la sua aura di mistero e quindi avere tende discrete e mobili scuri.

Sagittario

il Sagittario è un segno molto positivo, ottimista e amante di viaggi ed avventura. La sua casa dovrebbe essere un cimelio i ricordi. I souvenir dei suoi viaggi più belli dovrebbero essere in bella mostra e inondarlo di sensazioni piacevoli ogni volta che li osserva. Il Sagittario ha bisogno di una casa confortevole, minimalista e ordinata. I suoi mobili dovrebbero essere color legno per favorire la concentrazione e il contatto con la natura.

Capricorno

Il Capricorno è un segno autentico e classico. La sua casa ideale è arredata con mobili antichi. Questo segno ama ricercare oggetti presso antiquari e presso mercatini dell’usato. La sua casa rispecchia il suo grande senso del dovere.

Acquario

Per l’Acquario la casa ideale non esiste. Questo segno teme i legami e i vincoli di qualsiasi tipo. Una casa è troppo impegnativa, potrebbe voler cambiare abitazione di tanto in tanto e cambiare ogni volta l’arredamento in base alle fluttuazioni del suo morale. La sua paura dell’impegno lo spinge a mettersi sempre in viaggio.

Pesci

La casa dei sogni di un Pesci è una tana sicura e confortevole all’interno della quale poter fantasticare tutto il tempo che vuole. Al Pesci basta un bel paesaggio, un balcone zen con un’amaca sospesa che lo dondoli dolcemente mentre vaga cercando di sfuggire alla realtà. Lo stile minimalista è quello più adatto per lui.