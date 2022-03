Il trucco della nonna per una bruschetta al pomodoro saporita e gustosa

Con questo trucco della nonna la bruschetta al pomodoro sarà ancora più saporita e gustosa: ecco di cosa si tratta.

Quando per cena non sappiamo cosa mettere in tavola una soluzione sempre alla portata, facile e veloce è sicuramente la bruschetta al pomodoro. Quando poi i pomodori cominciano ad essere nel pieno della maturazione questa è ancora più buona.

Un salvacena perfetto specie quando inizia la stagione più mite, per non parlare dell’estate, quando con il caldo la bruschetta al pomodoro diventa un must. Perfetta anche come antipasto o per una merenda salata sana e genuina.

Non tutti però conoscono il trucco della nonna per preparare una bruschetta saporita e gustosa. Scopriamo questo e altri piccoli accorgimenti per un risultato superlativo e da leccarsi i baffi.

Ecco il trucco per preparare una bruschetta al pomodoro saporita

Tra gli antipasti preferiti dagli italiani troviamo senza ombra di dubbio la bruschetta al pomodoro. Pane abbrustolito condito con pomodori a pezzettini, sale, olio extra vergine d’oliva e basilico.

Il top della cucina mediterranea che piace a tutti, grandi e piccini ne vanno, infatti, matti e sono sempre gettonate, sia a casa che al ristorante. Non solo ai pasti, le bruschette sono squisite anche per spezzare la fame in qualsiasi momento della giornata.

Possiamo ad esempio anche servirle con un aperitivo se abbiamo ospiti. Insomma, si tratta di un piatto semplicissimo ma che va per la maggiore, proprio perché facile da preparare, leggero e buonissimo.

Non tutti però conoscono il vecchio trucco della nonna per preparare una bruschetta al pomodoro da urlo. Si tratta di un semplice passaggio che anche i meno esperti in cucina potranno facilmente realizzare.

E va effettuato dopo aver abbrustolito il pane e prima di metterci sopra i pomodori a pezzettini. Un trucco grazie al quale otterremo non una bruschetta qualunque ma una super bruschetta buonissima tanto da far richiedere a tutti il bis.

Intanto dovremo scegliere il pane giusto. Sicuramente il migliore è quello casareccio o casalingo. Ovvero il filone o la filetta, anche quello cotto a legna va benissimo. Possiamo optare per il pane sciapo come quello utilizzato in Umbria e Toscana o quello salato.

Quello all’olio è sconsigliato perché non si bruschetta bene, così come quello al latte o i classici panini. Con queste tipologie si possono fare i crostini, ma la bruschetta è un’altra cosa.

Una volta che abbiamo scelto il pane giusto, non dovremo far altro che abbrustolirlo, e per farlo possiamo metterlo nel forno a modalità grill, oppure su una griglia, in padella, o addirittura nel barbecue, se stiamo preparando una grigliata di carne.

Una volta che il pane è bruschettato, ecco il trucco, non dovremo far altro che prendere un pomodoro bello maturo, aprirlo a metà e strofinarlo sulle fette di pane. Se piace l’aglio un altro trucco è sicuramente quello di strofinare prima l’aglio sulla fetta di pane, e poi si strofina il pomodoro.

Quindi si procede ad aggiungere il condimento che avremo già preparato prima di abbrustolire il pane, e fatto macerare per almeno una mezz’ora o più, se abbiamo tempo. Tagliamo i pomodori a pezzettini li condiamo con olio, sale e basilico quindi li lasciamo in infusione.

Una volta che il pane è pronto li disponiamo sulla superfice e serviamo. Grazie a questo trucco la bruschetta sarà davvero superlativa.