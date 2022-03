Test dell’identità | Quanto sei consapevole di chi sei davvero?

Non tutti sono consapevoli di chi sono davvero: con il test dell’identità scopriremo quanto sei vicina al tuo vero Io.

In genere le persone credono di conoscere molto bene se stesse, eppure spesso non è davvero così. Tendiamo infatti a mascherare e modificare il nostro carattere nella speranza di essere accettati dalla società o di fare colpo sulle persone.

Per questo motivo a un certo punto della propria vita può capitare di perdere di vista se stessi per immedesimarsi completamente nella persona che da tanto tempo si “finge” di essere.

Non è sempre un male: nella maggior parte dei casi “fingere” significa semplicemente comportarsi secondo regole prestabilite e codici condivisi dal resto del mondo. A volte però le conseguenze possono essere spiacevoli.

Il test di oggi è finalizzato a capire se sei ancora in contatto con la tua vera personalità oppure se l’hai dimenticata a furia di “fingere” dei comportamenti che in realtà non ti appartengono.

Test dell’Identità

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare l’immagine e scegliere uno degli elementi che la compongono. Cosa hai notato prima? Scegli nel giro di pochissimi secondi, non pensarci troppo a lungo e fai in modo che sia l’istinto a scegliere per te!

1 – La Tazza

La tazza è l’elemento più chiaro e dell’intera composizione, quindi dovrebbe essere piuttosto semplice notarla. Si trova però nella parte bassa del quadro, quindi in un punto in cui l’occhio arriva tardi.

Se la tazza è stata comunque la prima cosa che hai notato significa che sai ancora perfettamente chi sei. La tazza infatti rappresenta il “contenitore” di tutti i nostri sentimenti e delle nostre caratteristiche distintive.

Si può dire che sia in qualche modo il nostro vero io, quello più autentico, che rimane sempre invariato nonostante il fatto che cambino i sentimenti che “contiene”, cioè i sentimenti che proviamo ogni giorno.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona estremamente centrata. Sai perfettamente chi sei ma anche quali scelte devi compiere ogni giorno per rimanere fedele a te stessa.

Anche se nella vita hai dovuto adeguarti a tanti contesti differenti e spesso scendere a compromessi, non hai mai dimenticato che ciò che conta davvero nella vita è esprimere pienamente il proprio potenziale.

Continua così e non soffrirai mai di ansia, di depressione o di insicurezze.

2 – Il Fumo

Il fumo che esce dalla tazza occupa la parte superiore dell’immagine ed è anche molto chiaro contro lo sfondo scuro. Per questo motivo è probabile che il fumo abbia attirato per primo la tua attenzione.

Nel fumo è presente un volto di donna che rappresenta le maschere che indossiamo ogni giorno. Rappresenta le varie versioni di noi che ogni giorno presentiamo alla società, in famiglia o sul luogo di lavoro.

Se hai notato il fumo significa che sei una persona che tende a cambiare profondamente a seconda delle situazioni in cui si trova.

Desideri prima di tutto sentirti a tuo agio con coloro che ti stanno intorno e anche ben inserita in una situazione o in un contesto sociale specifico. Per ottenere questo scopo tendi a comportarti come gli altri si aspettano da te.

Non ti pesa nemmeno: per te significa semplicemente rispettare le regole e comportarsi come qualsiasi persona adulta.

Si tratta di un modo molto ragionevole di vedere le cose, ma tieni anche presente che ragionando in questa maniera potresti finire per perdere di vista il tuo vero io.

Cerca sempre di chiederti se stai compiendo un’azione o facendo una scelta perché lo vuoi davvero oppure perché il mondo intorno ti sta “consigliando” o “richiedendo” di comportarti così.

Se ti rendi conto che tutto ciò che fai ha come scopo ottenere l’approvazione di altre persone, allora dovresti cominciare ad amarti di più!

