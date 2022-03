Questi segni zodiacali sono veramente eccentrici nel vestire: come fanno?

I segni zodiacali più eccentrici nel vestire non hanno paura veramente del giudizio di nessuno. Che tu o la tua migliore amica siate in classifica?

Hai presente anche tu quella persona che, anche al liceo, arrivava in classe vestita di tutto punto, vero?

Peccato che il suo “di tutto punto” fosse assolutamente eccentrico e fuori da qualsiasi canone!

Invece di vestirsi in uno stile solo, ogni giorno c’era una sorpresa nuova. Capi stravaganti, coloratissimi, dalle forme più assurde: ma come faceva a vestirsi così?

Se conosci qualcuno così, sai che il suo stile eccentrico non è rimasto al liceo: non sei curioso di sapere quanto influisce il segno zodiacale sullo stile?

I segni zodiacali più eccentrici nel vestire: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di sentirti dire “Ehi, ma da cosa ti sei vestita?”.

Se la risposta alla domanda qui sopra è “troppe” sei, con ogni probabilità, uno dei segni zodiacali più eccentrici nel vestire di cui abbiamo la classifica oggi.

Eh sì, ci sono persone che hanno uno stile troppo particolare per gli altri!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti quali sono i segni zodiacali più eccentrici nel vestire.

Persone che hanno dovuto sopportare prese in giro e domande inopportune da parte di chi si vestirebbe sempre con gli stessi tre colori e che hanno comunque continuato a dare sfogo al loro lato artistico tramite i vestiti!

E no, non parliamo dei segni zodiacali più eleganti di tutti ma di quelli che hanno uno stile così particolare da lasciare comunque a bocca aperta.

Sei pronto a scoprire se sei in classifica oggi?

Scorpione: quinto posto

Ebbene sì, cari Scorpione, vi trovate proprio nella classifica dei segni zodiacali più eccentrici di tutto l’oroscopo!

Sapete benissimo di essere persone con una personalità esuberante ed i vostri outfit non sono di certo da meno!

Per voi i vestiti sono un vero e proprio modo di esprimervi, capace di far capire a tutti chi siete e che cosa volete.

Ora, cari Scorpione non sappiamo dirvi per certo che cosa volete ogni volta ma possiamo assicurarvi che siete persone decisamente eccentriche, esuberanti e stravaganti. Gli altri sono avvertiti!

Sagittario: quarto posto

Bisogna mettere le mani avanti ed ammettere una cosa quando parliamo dei nati sotto il segno del Sagittario.

A loro non importa assolutamente nulla di quello che indossano!

I Sagittario sono persone che si vestono semplicemente perché devono farlo. Non credono che una camicia sia meglio di una canottiera ed hanno troppo a cui pensare invece di mettersi a dare retta alla regola del tre o a quella dello statement piece.

Per i Sagittario, quindi, è facile creare outfit che rimangono impressi: non hanno assolutamente paura di nulla e metterebbero qualsiasi colore o forma addosso!

Bilancia: terzo posto

Per la Bilancia essere eccentrici è quasi una seconda natura: con i loro vestiti non possono fare a meno di mostrare a tutti il loro lato più acceso e divertente!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che pensa che less is bad e che more is more!

Ok, abbiamo cambiato un poco il modo di dire ma avete capito l’intento.

La Bilancia è un segno che non può fare a meno di essere veramente colorato, esuberante e sempre al centro dell’attenzione.

Niente di male in questo: la Bilancia è fatta così e non lo fa con malizia!

Le loro scelte di stile, quindi, li mettono sempre in una posizione molto particolare: sono proprio eccentrici!

Vergine: secondo posto

Come? I precisissimi nati sotto il segno della Vergine sarebbero anche tra i segni zodiacali più eccentrici nel vestire di tutto l’oroscopo?

Ma è mai possibile?

La risposta, ovviamente, è sì: stelle e pianeti non si sbagliano mica!

Possiamo dire della Vergine che è uno di quei segni zodiacali che ha uno stile personale veramente particolare e sempre on point.

Riconoscerete sempre e comunque una Vergine da lontano: è il suo stile a parlare per loro!

Cari nati sotto il segno della Vergine, vi invitiamo ad abbracciare questo lato di voi il prima possibile. Non potete assolutamente soffocare il vostro stile perché vi sembra essere troppo “diverso” dagli altri: è proprio quello che vi rende unici!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più eccentrici nel vestire

Cari Pesci, non siete contenti? Invece di trovarvi nella classifica dei segni zodiacali che si vestono peggio di tutti siete in quella dei segni zodiacali solo più eccentrici nel vestire.

Mica male, vero?

I Pesci sono persone dotate di una grazia particolarmente innata, che gli conferisce stile e personalità qualsiasi cosa indossino.

Ecco perché i Pesci, spesso e volentieri, indossano praticamente… qualsiasi cosa!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona che non si fa assolutamente problemi quando si tratta di scegliere i vestiti.

Questo vuol dire, spesso e volentieri, che i Pesci sono in grado di realizzare grandi outfit e, il giorno dopo, di vestirsi veramente male.

Una cosa è certa: tutti gli occhi saranno sempre e comunque su di loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.