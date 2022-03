Questi segni sono micce, innescano continuamente discussioni

Gli astrologi sono pronti a condividere la classifica dei segni zodiacali che non perdono mai occasione per discutere. Sei tra loro?

Forse nella tua cerchia di amici e conoscenti c’è qualcuno che non perde occasione per discutere con altri. Uscire con uno di loro significa indossare una camicia gelata. Questi segni trovano sempre pretesti per far esplodere la loro rabbia.

Creano problemi anche quando in realtà si potrebbero evitare. Sono sempre in cerca del cavillo buono per innescare l’ennesimo conflitto. Sono segni esplosivi e pieni di rabbia e fanno fatica a contenere le loro emozioni. In loro presenza liti e piazzate sono all’ordine del giorno.

I 4 segni dello zodiaco che innescano litigi e discussioni

Alcune persone non sono in grado di avere un confronto con altre persone senza litigare. Non temono il confronto e non hanno peli sulla lingua. Dicono quello che pensano e lo fanno nel modo più sbagliato. Questi 4 segni zodiacali sono dei vulcani sempre pronti ad eruttare.

Se sei una persona che si intromette nelle discussioni degli altri o non perde occasione per avviare una discussione e in nessun caso riesce a trattenersi dal dire cose delle quali potrebbe pentirsi, allora probabilmente fai parte dei segni zodiacali che amano innescare discussioni:

Gemelli

Il nativo del Gemelli è molto solare e compagnone. Ama ridere e divertirsi ma è anche molto dispettoso e provocatore. Solitamente lancia il sasso e poi nasconde la mano. Butta li qualche provocazione e attende che qualcuno abbocchi al suo amo. Il conflitto li stimola intellettualmente, inoltre sono curiosi e pettegoli. Il Gemelli alza la voce quando si sente minacciato o umiliato. Il conflitto è necessario per difendere il suo onore.

Vergine

Il segno della Vergine spicca per il suo lato organizzativo e per essere un gran precisino. Non sopporta disordine e confusione, è maniacale, deve avere sempre tutto sotto controllo. Questo segno è anche molto ansioso ed esigente e quando le sue aspettative vengono deluse perde il controllo e la sua rabbia diventa sproporzionata. La Vergine diventa cattiva e spietata quando accende un conflitto.

Scorpione

Gli Scorpioni sono persone introverse, misteriose, passionali e dinamici. Amano il movimento, il cambiamento, le avventure e le sorprese. Sono anche molto bravi a persuadere e negoziare, sarebbero ottimi venditori. Peccato che siano troppo esigenti e che abbiano poco auto controllo. Sebbene siano molto sensibili quando si arrabbiano non misurano atti e parole e mostrano il loro lato peggiore.

Pesci

I Pesci sono molto intuitivi e amano sognare. Loro hanno una vita parallela, una sulla terra e una nella loro fantasia. Fantasticano talmente tanto da fare confusione tra realtà e sogno. Sono anche estremamente leali e molto devoti alla loro famiglia ma guai a chi tenta di mettere loro i piedi in testa, non accettano nessuna forma di coercizione. Se si sentono minacciati tirano fuori gli artigli e per difendersi usano tutte le armi possibili.