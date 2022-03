Troppo dolore: la Regina devastata durante una rara apparizione pubblica

By

La Regina Elisabetta alla fine ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del Principe Filippo e non è stato facile. La sua presenza è stata in bilico fino all’ultimo momento.

Elisabetta II non è comparsa in pubblico negli ultimi due mesi a causa degli ormai inevitabili acciacchi dell’età che a oggi le impediscono di muoversi agilmente come un tempo.

La Regina ha ormai 95 anni e ha sempre potuto contare su una forma fisica invidiabile. Nonostante questo però, soprattutto negli ultimi anni, il suo corpo ha cominciato a essere vittima degli acciacchi tipici delle persone anziane.

Secondo quanto è trapelato dai comunicati di Palazzo, alcuni mesi fa la Regina ha avuto uno stiramento ai muscoli della schiena.

Questo le ha impedito di muoversi e di camminare speditamente come al solito e i medici le hanno consigliato riposo assoluto.

Nelle rare uscite pubbliche di questo periodo Elisabetta II ha utilizzato un bastone da passeggio per sostenersi mentre percorreva le brevi distanze che i suoi assistenti non erano riusciti ad evitare.

Nonostante tutto, però, Elisabetta è apparsa serena e scoppiettante come al solito, con grandi sorrisi e soprattutto con la ferrea volontà di continuare a fare il suo dovere. La Regina ha infatti continuato a ricevere ospiti e personalità politiche direttamente nel suo studio oppure, quando è stato necessario, utilizzando Zoom.

C’era però un evento a cui Elisabetta II non sarebbe mancata per nulla al mondo.

La Regina Elisabetta ha fatto letteralmente di tutto per prendere parte alla cerimonia per Filippo

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono stati una coppia inossidabile, in grado di affrontare gli sconvolgimenti della vita privata così come quelli della vita politica.

Il loro amore, durato per gran parte della loro vita, è considerato da tutti i membri della Famiglia Reale un modello di comportamento a cui ispirarsi.

Considerando il fortissimo legame tra Elisabetta II e il suo Filippo di Grecia, è perfettamente comprensibile che la Regina non avrebbe mai voluto mancare alla cerimonia per la commemorazione di Filippo a un anno della morte.

Si può dire infatti che la cerimonia avvenuta oggi, 29 Marzo 2022, è stata il vero funerale di Filippo, a cui cioè hanno potuto prendere parte tutti coloro che hanno amato il Principe. Durante il funerale vero e proprio, infatti, le misure anti covid impedirono di coinvolgere molte persone: oggi le cose sono cambiate.

Su precisa volontà di Filippo alla celebrazione sono stati invitati infatti moltissimi giovani coinvolti nelle numerosissime iniziative di beneficenza del Principe: erano oltre 1800.

La Queen Mobile è stata abbandonata

Come sanno benissimo coloro che la conoscono bene, la Regina Elisabetta odia la sedia a rotelle. La sovrana è rimasta profondamente shockata dal fatto che sua sorella, la Principessa Margaret, fosse stata costretta a usarla nell’ultima parte della sua vita.

Elisabetta, esattamente come sua madre, si concederà solo e soltanto un bastone, o addirittura due, come fece la Regina Madre negli ultimi anni.

Stando a quanto si era letto sui quotidiani negli scorsi giorni, lo staff di Elisabetta aveva pensato di condurre la Regina fino all’Abbazia di Westminster utilizzando una golf cart super accessoriata, ribattezzata per l’occasione “Queen Mobile”. A quanto pare però Elisabetta non ha voluto saperne.

La Regina è arrivata in automobile insieme al figlio Andrea di York e ha percorso la navata della chiesa tenendosi al suo braccio.

La presenza di Andrea

Sul fatto che Andrea dovesse partecipare o no al funerale di suo padre erano sorti moltissimi dubbi. Dopo l’allontanamento di Andrea da qualunque cerimonia pubblica a causa dello scandalo sessuale in cui è stato trascinato, molti ritenevano inaccettabile la sua presenza.

Anche se era stata la Regina stessa a privarlo di tutte le sue cariche militari e onorifiche, Elisabetta II ha messo a tacere qualsiasi voce prima ancora che venissero sollevate polemiche. Dal momento che la Regina ha voluto Andrea al suo fianco e non qualsiasi altro figlio, tutti i media internazionali non si azzarderanno a criticare un’esplicita scelta della Regina.

Una cosa però ad Andrea non è stata concessa: Andrea ha indossato un completo scuro come tutti gli altri uomini della famiglia mentre le donne più importanti di casa Windsor (Elisabetta, Camilla e la Principessa Anna) vestivano di verde.

Si sapeva che Andrea avesse espresso il desiderio di indossare la propria uniforme militare durante la cerimonia, ma gli è stato assolutamente proibito.

Le lacrime della Regina durante la cerimonia per Filippo

Elisabetta II è famosa in tutto il mondo per la compostezza che ha sempre mantenuto nei suoi 70 anni di Regno e per la capacità di contenere tutte le sue emozioni, rimanendo sempre padrona di se stessa.

Però durante la commemorazione di Filippo e la celebrazione della sua vita, delle sue opere e della sua eredità spirituale, Elisabetta ha ceduto.

La Regina, che indossava un completo verde bosco, un colore molto amato da Filippo, è stata vista piangere e asciugare una lacrima durante la celebrazione.

Per quanto si tratti di un piccolo gesto è davvero una differenza enorme rispetto al normale comportamento di Elisabetta. Anche la Regina, nel profondo del suo cuore, è umana come tutti gli altri.

