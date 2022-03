Prodotti per capelli: le istruzioni d’uso per la migliore applicazione

Prodotti per capelli, sei curiosa di scoprire come utilizzarli al meglio? Allora segui i nostri semplici consigli.

Se riusciamo a sfoggiare un’acconciatura all’ultimo grido lo dobbiamo ai nostri prodotti per capelli. Ma se non li applichi correttamente, non riuscirai ad ottenere il miglior risultato.

Se non sei sicura di sapere come applicare il tuo prodotto o non sei convinta di usarlo nel modo giusto, ascolta i nostri consigli. Vedrai che non te ne pentirai.

Prodotti per capelli, consigli per un look da 10 e lode

Quanti prodotti ci sono sul mercato! C’è veramente l’imbarazzo della scelta. Ma una volta selezionato il vostro prodotto, la domanda sorge spontanea: qual è il modo corretto di utilizzarlo?

Noi siamo qui proprio per rispondere alla tua domanda, regalandoti dei preziosi consigli, semplici ma super efficaci. Cosa aspetti? Seguili e mettili subito alla prova!

Occhio alla quantità

Prima di tutto, devi considerare la lunghezza dei tuoi capelli. Le acconciature super corte hanno bisogno di pochissimo prodotto. Pensa alle quantità in termini di dimensioni di una moneta: una quantità di pomata, mousse o gel della grandezza di cinque centesimi dovrebbe funzionare sui capelli corti, una quantità grande quanto una moneta da un euro va bene per una lunghezza media, mentre puoi arrivare a 2 euro per le acconciature più lunghe.

Inizia dalla parte posteriore della testa, non da quella superiore

Quando la maggior parte delle persone applica una crema o una mousse o anche uno spray, la tendenza è quella di iniziare dalla parte superiore della testa, ma questo non è corretto.

Invece, prendi il prodotto, scaldalo tra le mani e inizia dalla parte posteriore della testa, dove i capelli sono più spessi, lavora il prodotto ai lati fino a raggiungere la parte superiore della testa. Se stai spruzzando un prodotto, solleva una porzione di capelli e spruzza, poi metti le mani nei capelli e massaggia.

Massaggia il prodotto per capelli

Per una durata maggiore, massaggia nelle ciocche il prodotto spray, che può essere una schiuma o un gel. Questo assicurerà la copertura totale del prodotto sui capelli.

Prima lo spray, poi il pettine

Quando usi un prodotto che si trova in un flacone spray, un modo per applicarlo è quello di saturare i capelli con il prodotto e poi pettinarli. Questo assicura che tutte le ciocche vengano ricoperte invece di lasciare il prodotto in cima ad alcune ciocche. Quando spruzzi i capelli con il prodotto, fai attenzione a non applicarne troppo. Se si aggiunge troppo prodotto, i capelli si irrigidiscono e si seccano.

Applica i prodotti per capelli solo sui capelli umidi, non bagnati

È meglio asciugare i capelli con un asciugamano o all’aria il più possibile prima di applicare il prodotto o ne perderai un po’ l’efficacia nel processo di asciugatura. Se hai i capelli ricci, asciuga schiacciando i riccioli con un asciugamano. Questo ne eviterà l’increspatura.

Spruzza sulle radici

Un errore comune è quello di spruzzare o applicare il prodotto in cima alle ciocche di capelli. Questo finirà per appesantirli. Invece, spruzza o applica il prodotto sulle radici. Solleva i capelli o girali di lato: questa tecnica funziona particolarmente bene per aggiungere volume ai capelli fini.