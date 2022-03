Quanti gatti ci sono nel disegno? Scopri se il tuo cervello è ancora giovane

Il test trova i gatti ci aiuterà a capire se il tuo cervello è ancora giovane, sveglio ed attivo: tu quanti gatti vedi nel disegno?

Capita a tutti, prima o poi, di chiedersi se più il tempo passa e più il nostro cervello inizia ad invecchiare insieme a noi.

A volte si tratta di qualche cosa che ci fa sorridere (entriamo in una stanza e non sappiamo perché siamo andati lì) o altre volte ci fa decisamente arrabbiare (dimentichiamo il nome di un compagno di classe o di un collega di lavoro).

Insomma, ci sono tanti motivi per i quali vale la pena chiedersi quanto è giovane il nostro cervello.

Fortunatamente per te, il quiz d’intelligenza di oggi potrà aiutarti a capirlo.

Come? Ma semplice, rispondendo ad una domanda veramente innocua!

Test trova i gatti: scopri qual è l’età del tuo cervello e dicci quanti gatti vedi

L’immagine che abbiamo deciso di proporti oggi non potrebbe essere più innocua di così. Come vedi, infatti, nell’illustrazione c’è rappresentato un gatto… o si tratta di più di uno?

Beh, non possiamo darti noi la risposta perché il test trova i gatti ti chiede proprio questo: puoi dirci quanti gatti ci sono nel disegno?

La tua risposta è in grado di svelarci qual è l’età del tuo cervello e se devi o meno iniziare a mangiare più pesce (in modo da mandare più fosforo in circolazione).

Ti diamo fino a trenta secondi per trovare tutti i gatti presenti nel nostro test trova i gatti ma più di quelli non puoi usare.

Pronto a far partire il cronometro?

Scorri più in basso quando hai finito per trovare i responsi ed anche tutte le soluzioni evidenziate.

La soluzione del quiz d’intelligenza di oggi

Allora, alla fine quanti gatti hai visto nel test trova i gatti?

Dai, non farci nessuno spoiler: qui sotto trovi sia la soluzione sia l’età del tuo cervello a seconda di quanti gatti hai visto.

Non disperare, però: se ti piacciono i gatti puoi sempre provare il nostro test che ti chiede di trovarne uno tra i gufi o quello che ti chiede… beh, se questo è un gatto o meno!

Ma veniamo a noi.

Come vedi qui sopra, la soluzione del test è molto più articolata di quello che potevi pensare.

Ci sono ben sei gatti nascosti nell’illustrazione: ehi, sono molto di più di quanto non credessi!

Scopriamo subito quanti anni ha il tuo cervello, ti va?

hai visto un gatto : beh, che dire? O il tuo cervello è estremamente vecchio oppure hai deciso di fare questo test senza pensarci troppo. Hai guardato l’immagine e hai visto un gatto e hai deciso che non ti andava tanto di cercarne altri: quello che hai visto andava più che bene, no?

Se, invece, non sei proprio riuscito a trovare altri gatti oltre a quello più grande di tutti forse è il caso di provare a “svecchiare” il tuo cervello. Ha quasi 70 anni!

: beh, che dire? O il tuo cervello è estremamente vecchio oppure hai deciso di fare questo test senza pensarci troppo. Hai guardato l’immagine e hai visto un gatto e hai deciso che non ti andava tanto di cercarne altri: quello che hai visto andava più che bene, no? Se, invece, non sei proprio riuscito a trovare altri gatti oltre a quello più grande di tutti forse è il caso di provare a “svecchiare” il tuo cervello. Ha quasi 70 anni! hai visto due gatti : uhm, se hai visto due gatti possiamo dire che sei messo un pochino meglio di chi ne vede solo uno.

Non troppo, però! Riuscire a trovare solo due gatti ti dà il cervello di una persona di 60 anni: non troppo sveglio per quanto riguarda piccoli particolari e informazioni nascoste!

: uhm, se hai visto due gatti possiamo dire che sei messo un pochino meglio di chi ne vede solo uno. Non troppo, però! Riuscire a trovare solo due gatti ti dà il cervello di una persona di 60 anni: non troppo sveglio per quanto riguarda piccoli particolari e informazioni nascoste! hai visto tre gatti : un livello ancora troppo basso, ci dispiace! Se hai visto solo tre gatti vuol dire che il tuo cervello è sui 55 anni. Potrebbe andare peggio ma potrebbe anche andare molto meglio!

: un livello ancora troppo basso, ci dispiace! Se hai visto solo tre gatti vuol dire che il tuo cervello è sui 55 anni. Potrebbe andare peggio ma potrebbe anche andare molto meglio! hai visto quattro gatti : se hai visto quattro gatti sei sulla buona strada per trovare la soluzione. Vogliamo essere generosi e darti il cervello di un diciottenne: sei una persona che ha ancora bisogno di guardare le cose due volte prima di capirle per bene e questo è quello che fanno tutti i giovani. Sono troppo presti dalla propria giovinezza per potersi rendere conto del quadro d’insieme!

: se hai visto quattro gatti sei sulla buona strada per trovare la soluzione. Vogliamo essere generosi e darti il cervello di un diciottenne: sei una persona che ha ancora bisogno di guardare le cose due volte prima di capirle per bene e questo è quello che fanno tutti i giovani. Sono troppo presti dalla propria giovinezza per potersi rendere conto del quadro d’insieme! hai visto cinque gatti : dai, c’eri quasi a trovare la soluzione! L’ultimo gatto, infatti, ti è sfuggito e, per questo motivo, non ci sentiamo di darti un’età troppo anziana o neanche troppo giovane.

Hai un cervello intorno ai trent’anni ancora in buone condizioni ma che sta iniziando a concentrarsi solo sulle cose importanti piuttosto che su tutti i particolari!

: dai, c’eri quasi a trovare la soluzione! L’ultimo gatto, infatti, ti è sfuggito e, per questo motivo, non ci sentiamo di darti un’età troppo anziana o neanche troppo giovane. Hai un cervello intorno ai trent’anni ancora in buone condizioni ma che sta iniziando a concentrarsi solo sulle cose importanti piuttosto che su tutti i particolari! hai visto sei gatti, tutti: un cervello giovanissimo il tuo, complimenti! Se hai visto sei gatti vuol dire che hai trovato tutti i gatti nell’illustrazione… non male!

Il tuo cervello non è troppo giovane ma neanche troppo vecchio: sei nel pieno e nel fiore delle tue facoltà mentali ed hai, praticamente, un cervello da venticinquenne!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.