Test: quanto sei testarda in amore? Osserva l’immagine e scoprilo

Scopri quanto sei testarda in amore osservando l’immagine del test di oggi e valuta se sia il caso di essere più flessibile.

L’amore è un sentimento profondo ma anche vulnerabile. All’inizio della relazione si perde la testa e quel vortice di emozioni fa passare tutto in secondo piano. I difetti dell’altro non si notano e non ci sono conflitti. Ogni momento che si passa insieme è un momento di qualità e di passione.

Questo grande abbaglio dell’innamoramento col tempo svanisce e la coppia inizia a notare la personalità dell’altro e a chiedersi se c’è compatibilità di coppia e se ci sono i presupporti per continuare il rapporto. Alcuni nostri aspetti caratteriali possono innescare dei conflitti quando non vengono accettati dal partner. Oggi vogliamo aiutarti a scoprire quanto sei testarda in amore e in generale e se questo aspetto ha bisogno di essere smussato per favorire la salute della coppia.

Test: quanto sei testarda in amore?

Essere una persona testarda significa voler avere sempre ragione e a volte non ci permette di prendere in considerazione il pensiero degli altri. Essere testardi significa incaponirsi, non mollare, non cedere a volte anche quando si è in difetto. La testardaggine non ci permette di essere sempre obiettivi. In amore questo aspetto crea problemi a livello di comunicazione e potrebbe innescare dei conflitti e far sentire il partner frustrato e come se la sua voce non avesse alcuna importanza per noi. Il test di oggi ti aiuterà a valutare il tuo grado di testardaggine.

Fare il test è davvero molto semplice, dovrai solo osservare l’immagine e dire cosa hai visto prima e leggere il profilo corrispondente alla tua scelta. Ti ricordiamo che questo test non sostituisce una diagnosi clinica.

Risultato del test

Osservando l’immagine ti è sembrato di vedere:

Una bomba

Se ti è sembrato di vedere una bomba significa che sei una persona sicura di se stessa, sei molto intelligente e non ti sfugge mai nessun dettaglio. Un acuto osservatore come te si sbaglia facilmente e questo ti dirotta verso la testardaggine. Quando sei convinto di qualcosa vai fino in fondo e non cambi idea costi quel che costi. Questo tuo comportamento lo sai, non è privo di conseguenze e innesca conflitti di coppia. In una relazione essere schietti va bene ma bisognerebbe farlo con i dovuti modi. Anche se per te è meglio una verità dolorosa che una bugia a fin di bene dovresti valutare la possibilità di essere meno diretto. In amore preferisci relazioni brevi ma intense. Non credi nella monogamia e nell’amore che dura per sempre. Non nascondi mai i tuoi sentimenti e proprio perchè sei testardo come un mulo vai sempre avanti, indipendentemente dalle conseguenze.

Un disco in vinile

Se hai visto un disco in vinile significa che sei una persona che sa quello che vuole. Sei molto decisa ma questo non significa che sei testarda. In realtà valuti sempre ogni possibile situazione prendendo in considerazione più punti di vista. Dopo aver vagliato tutte le opzioni difficilmente cambi idea. Più che testardo sei una persona un pò fredda ed introspettiva che teme di essere ferita. Dato che hai collezionato diversi fallimenti ora hai imparato a dare priorità a te stesso e a ciò che è meglio per te. A volte il partner ha la sensazione che tu sia egoista, forse dovresti aprirti e dirgli come ti senti. La vostra reazione ne gioverebbe.