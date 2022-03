Non affidargli niente: questi segni zodiacali sono i più inconcludenti di tutti

I segni zodiacali più inconcludenti ti faranno letteralmente impazzire: non vuoi averli come colleghi o come compagni in un progetto!

Non possiamo mentire (e, anzi, non potremmo comunque farlo: sono stelle e pianeti che parlano al posto nostro!).

Ci sono dei segni zodiacali che possono veramente farti impazzire a forza di lasciare le cose in sospeso e metterci una vita a finire anche il compito più facile.

Non parliamo, poi, di quando questi segni zodiacali sono tuoi partner in un lavoro o in un progetto: argh, ti sembra di dover fare tutto da solo!

Scopriamo subito la classifica di oggi: meglio sapere con chi hai (veramente) a che fare!

I segni zodiacali più inconcludenti dell’oroscopo: speriamo tu non conosca nessuno in classifica oggi

Tutti quanti conosciamo una persona con la quale non vorremmo fare veramente niente di concreto.

Se, quando eravamo a scuola, si trattava di quei compagni che non facevano niente durante i progetti di gruppo ma prendevano un bel voto grazie a chi lavorava per noi, nella vita di tutti i giorni queste persone possono essere veramente ovunque.

Ehi, pensa che potresti essere anche tu una di queste persone e neanche saperlo!

Oggi parliamo, infatti, dei segni zodiacali più inconcludenti di tutto l’oroscopo: chissà che tu non sia tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi?

(Noi, ovviamente, ci auguriamo di no per te e per tutte le persone che ti conoscono). Allora, che ne dici: ti va di controllare la classifica?

Sagittario: quinto posto

Cari Sagittario, ma quanti progetti avete per le mani?

I nati sotto questo segno sono persone che, infatti, si entusiasmano per tantissime cose e quasi tutte nello stesso momento.

Ecco, quindi, che per un Sagittario è veramente difficile portare a termine qualcosa.

Il motivo è che i Sagittario fanno veramente tantissimo e tutto insieme con il risultato di non riuscire mai a fare niente per bene o portare a termine quello che devono.

A volte, quindi, se lavorate con un Sagittario possono veramente saltarvi i nervi: uomo avvisato…

Cancro: quarto posto

Per i nati sotto il segno del Cancro essere inconcludenti è un vero e proprio smacco. Loro non vorrebbero essere così dispersivi e sbadati è solo che non possono veramente farne a meno!

Qual è il motivo per il quale i nati sotto il segno del Cancro si trovano nella classifica dei segni zodiacali più inconcludenti di tutti?

Semplice! I Cancro sono persone estremamente pigre che devono veramente forzarsi per fare quello che devono fare.

Non ci possono fare niente: i Cancro ci mettono tantissimo a finire anche il compito più semplice perché se percepiscono qualcosa come un “compito”, per l’appunto, lo rimanderanno all’infinito!

Pesci: terzo posto

Benvenuti, cari Pesci, sul podio dei segni zodiacali più inconcludenti dell’oroscopo. Sapevate che vi sareste ritrovati qui, non è vero?

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono persone particolarmente prese da sé stesse e dalla bellezza del mondo, sempre con la testa tra le nuvole e un’espressione svagata sul volto.

Non potete chiedere ai Pesci di portare a termine qualcosa “di corsa”: per loro non va bene fare le cose di fretta!

I Pesci sono persone che non vogliono fare altro che avere tutto il tempo del mondo per portare a termini i compiti… come dicono loro.

Inutile dirvi che è una bella ricetta per il disastro!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, non prendetevela con noi se vi trovate nella classifica dei segni zodiacali più inconcludenti dell’oroscopo e così in alto.

Qualche colpa l’avrete pure voi o stelle e pianeti si sbagliano di grosso?

Diciamoci la verità: i Gemelli sono persone talmente piene di interessi, situazioni e passioni che per loro è praticamente impossibile portare qualcosa a termine.

Per i Gemelli, infatti, saltare da un progetto all’altro, scappare senza portare a termine qualcosa (e aspettarsi che siano gli altri a portarlo a compimento) è praticamente all’ordine del giorno.

Ma perché si comportano così? Semplice! I Gemelli sono veramente inconcludenti perché fanno parte di quei segni zodiacali “artistici” che vivono e respirano per l’estetica.

Per loro, quindi, darsi da fare per qualcosa ha un po’ un sapore di cocchi del prof. Per i Gemelli essere inconcludenti è cool e per questo corrono sempre via appresso al prossimo (impossibile) progetto!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più inconcludenti di tutto l’oroscopo

O tutto e subito oppure niente e mai: questo motto, per quanto loro lo rifiuteranno in pieno, è proprio quello di ogni nato sotto il segno del Leone.

Caro Leone, è ora di assumersi una responsabilità: sei tu il segno zodiacale più inconcludente di tutto l’oroscopo!

I nati sotto il segno del Leone sono persone particolarmente egocentriche che non fanno altro che mettersi al primo posto.

Questo vuol dire che, quando devono portare a termine un progetto, devono avere un riscontro immediato su di loro: li metterà in buona luce? Li gratificherà? Se la risposta è sì i Leone potrebbero impegnarsi (ma non è detto).

Se il Leone non vede un immediato beneficio in una cosa che sta facendo, possiamo assicurarvi che, semplicemente, smetterà immediatamente di farla.

Poco importa aver preso un impegno o aver dato la propria parola (a questo punto speriamo che i Leone non siano anche nella classifica dei segni zodiacali più anaffettivi di tutto l’oroscopo): i Leone sono veramente inconcludenti, c’è poco da fare!